La ya exconsellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha seguido presente en la sesión plenaria en las Cortes Valencianas. No en persona, porque el pasado martes fue cesada de manera fulminante a propuesta de la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, quien milita en su mismo partido, Iniciativa del Poble Valencià, integrado en Compromís. Aún así, la ilicitana ha tenido este jueves la que, probablemente, haya sido su mayor cuota de protagonismo en lo que va de legislatura. Su expulsión del Gobierno, gestada a través de una maniobra sin precedentes en los más de siete años de Botànic, ha marcado buena parte de la jornada parlamentaria porque su cese ha puesto en bandeja a la derecha la estrategia de ataque político, poniendo el foco en la "crisis" del Consell. Una crisis que para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y para la número dos Mas, es inexistente porque el Ejecutivo autonómico goza de "estabilidad". Todo en un pleno en el que su sucesora en el cargo, Isaura Navarro, se ha estrenado en la bancada azul reservada al Ejecutivo valenciano.

La síndica del PP, María José Català, ha iniciado la ofensiva contra Puig desde el primer minuto. El principal partido de la oposición viene entonando desde hace meses el discurso de que el Ejecutivo de izquierdas afronta su propio fin de ciclo. Ahora, con la expulsión de Mollà del Ejecutivo, los populares han seguido apretando en esa línea, gritando a los cuatro vientos que la abrupta salida de la ilicitana evidencia, en cualquier caso, que el tripartito está en "descomposición". Para los populares los hechos hablan por si solos, pues se han registrado cuatro remodelaciones de Gobierno en cinco meses. El jefe del Consell, por contra, ha defendido que el equipo que lidera es absolutamente estable y eso es algo que "se mide en la aprobación de las políticas que se llevan adelante". Aprovechando todo el ruido que se ha generado en la última semana a cuenta de la gestión de las renovables, precisamente el área que lideraba la ilicitana, ha anunciado que en los próximos días se aprobará una "importante batería de nuevas autorizaciones" para nuevas plantas fotovoltaicas.

"El proyecto del Botànic está agotado y solo le queda agonizar", como se ve con "la purga y luchas fratricidas" de Compromís, ha espetado la portavoz del PP en la Cámara valenciana. Català ha puesto el foco en que a Mollà no se le ha cesado por su "mala gestión", sino por orden de Mas, por cuestiones partidistas. Y ha afirmado que, a su juicio, "Puig no manda ni en su propio Gobierno", que considera que se acabó en el mismo momento en el que la exvicepresidenta Mónica Oltra salió por la puerta. "Su Consell parece una serie turca", le ha llegado a decir. La reforma fiscal acordada por el Botànic ha sido otro de los puntos de ataque de los populares, que insisten en su argumento de que Puig baja 150 millones de euros en impuestos en un momento en el que la recaudación se ha disparado en 1.800 millones como consecuencia de la inflación. El futuro de la la gigafactoría de Volkswagen, que sigue estando en el aire, ha sido otro de los asuntos que han hilvanado los reproches de Catalá.

El jefe del Consell se ha parapetado en la gestión del Gobierno que preside y ha defendido que la estabilidad de un gobierno se mide, precisamente, con base en la aprobación de las políticas que se llevan adelante. Según Puig, que el PP trate de dar una lección de espectáculos en le Consell "eso sí que es una broma universal". Pese al inesperado giro de guion que se ha producido con la salida de Mollà del Gobierno, el presidente de la Generalitat ha sacado pecho de la rebaja de impuestos que beneficiará al 97% de los valencianos y que sólo se subirá la presión fiscal a los que ahora puede y deben ayudar más". La estabilidad que proyecta el Botànic es tal, que, según Puig, ha sido uno de los factores que han motivado que la empresa alemana de automoción haya puesto el ojo en la Comunidad Valenciana.

Tanto Puig como Aitana Mas han lanzado en sus intervenciones el mismo mensaje, en un momento en el que el Gobierno del Botànic necesita proyectar cohesión a cuesta de los últimos acontecimientos. "La estabilidad y la cohesión de este Gobierno está más que garantizada. Las purgas las hacen en el PP. Pregúntele a Isabel Bonig o a Pablo Casado", le ha dicho la vicepresidenta al grupo del PP.

Asimismo, el presidente ha replicado a la portavoz de Cs, Ruth Merino, que le ha advertido que con sus políticas llevarán a la "parálisis a la Comunidad cuando no al estancamiento y a la ruina, que "no vamos camino de implantar la dictadura del proletariado, pero tampoco de la desamortización social ni de las recetas neoliberales que han abrazado". Por contra, ha recalcado que su proyecto es "abierto" para avanzar en la igualdad social y "equipararnos a la sociedades más avanzadas del mundo como Suecia y Noruega". "Thatcher y Liz Truss (las exprimeras ministras británicas) han fracasado", ha recordado a Merino. Por ello, ha recalcado que ellos no tienen "voracidad fiscal", sino que la reforma fiscal que ha aprobado sigue el precepto constitucional de progresividad fiscal.

Por contra, la portavoz de Cs ha acusado a Puig de "echar balones fuera" y le ha recalcado que como presidente es "responsable último" de las políticas regresivas de sus socios. Así, ha cuestionado el "futuro prometedor" prometido porque "ha pasado de anunciar una reforma fiscal fantasma a una demagógica que solo da una limosna de 9 euros de ahorro al mes" y que además es "contradictoria" porque "si va tan bien la recaudación para qué sube impuestos".

Impulso a las renovables

El presidente de la Generalitat ha anunciado que en los próximos días se aprobará una "importante batería de nuevas autorizaciones" para nuevas plantas fotovoltaicas, según ha anunciado en su respuesta a la síndica de Compromís, Papi Robles, en la sesión de control de Les Corts, donde ha señalado que "cada día que pasa con menos renovables, peor", por lo que ha instado a "acelerar la transición energética".

Puig ha señalado que durante los primeros meses de 2022, se ha puesto en marcha un tercio de las instalaciones de energía renovable de autoconsumo que tiene la Comunidad Valenciana y ha indicado que en el presupuesto de 2023 se mantendrá el apoyo de cinco millones de este año a las instalaciones de autoconsumo. La pregunta de Robles, en concreto, se refería al papel de las ciudades en esta transición ecológica e implantación de renovables. La síndica ha criticado las instalaciones de energía masivas que no cambian el modelo de la energía actual, sino que añaden la etiqueta "renovable".

En contrapartida, ha defendido las comunidades energéticas locales y que "la energía se produzca allá donde se necesite" y que se corresponda con "todas las necesidades que la ciudadanía tiene". Puig ha indicado, en respuesta, que la Comunidad Valenciana fue pionera en 2020 en poner en marcha líneas de ayudas para las comunidades energéticas locales y que espera que haya una en cada municipio para 2030. Además, ha expresado su deseo de que se firme el Pacto por la Energía en breve.

El parlamentario de Ciudadanos Carlos Gracia ha preguntado al Consell si el cambio agilizará la instalación de renovables. En su respuesta, el conseller de Economía, Rafael Climent, ha prometido que en los próximos días "irán saliendo en cascada" todas las peticiones de nuevas plantas fotovoltaicas. Además, ha defendido que "el primer eje del Botànic es la lucha contra el cambio climático" y ha destacado los 131 millones de euros destinados al uso en el departamento que dirige para este año.