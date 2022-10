El diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, el también portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez, ha criticado “el desconocimiento absoluto de la realidad de Toni Such sobre las administraciones locales de la Comunidad Valenciana, a pesar de que es el máximo responsable autonómico de este área”.

“Debería conocer la situación de las administraciones locales, entre las que están no solo los ayuntamientos, sino también las diputaciones y, sin embargo, deja mucho que desear que hable de que en la Diputación de Alicante se hace un modelo de reparto al uso, cuando desde el equipo de Gobierno lo hemos puesto negro sobre blanco con nuestro modelo de reparto con los planes Planifica y Más Cerca durante toda este mandato”. El diputado alicantino defiende que el modelo de reparto de subvenciones de la Diputación está sustentado en criterios objetivos que tienen en cuenta tanto la población como la densidad y otros parámetros cuantificables y que fue apoyado por la unanimidad de todos los grupos políticos del arco parlamentario alicantino.

Diputación

“Este señor pide a la Diputación que haga el esfuerzo de aportar 13,5 millones de euros al Fondo de Cooperación, un esfuerzo que minimiza, pero que representa el 5% del presupuesto de la Diputación, que quieren coartar y no darnos libertad para poder realizar un mejor reparto de las ayudas”.

“Además, no se tiene en cuenta los más de 50 millones de competencias impropias que asume la Diputación de Alicante de los que el Consell no se quiere hacer cargo, cantidad que supondría para la Generalitat Valenciana el 0,2%. Es decir, lo que pide el señor Such es un esfuerzo del 5% muy superior al que tendrían que hacer desde el Consell de solo 0,2%; esto supone 25 veces más de esfuerzo de la Diputación de lo que sería para la Generalitat”.

Infrafinanciación

El diputado ha lamentado que “no solo tenemos infrafinanciación a través de los PGE, también los presupuestos de la Diputación de Alicante están infrafinanciados, con 145 euros por habitante frente a los más de 229 que tiene Valencia, es decir un 60% de presupuesto menos por habitante.

De aplicarse las mismas condiciones, deberíamos disponer de 158 millones de euros más en nuestro presupuesto. Si sumamos esto al agravio de competencias impropias, la Diputación de Alicante debería disponer casi del doble de presupuesto para igualarnos con nuestra homóloga de Valencia, eso es a lo que debería dedicarse a corregir el director general de Administración local”.