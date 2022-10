El movimiento contra la discriminación sufrida por la provincia en los Presupuestos Generales del Estado ha dado un paso cualitativo. Y es que la Plataforma per un Finançament Just, en la que están representados los partidos -incluido el PSPV-PSOE-, empresarios y sindicatos de la Comunidad Valenciana, ha decidido organizar una concentración unitaria el próximo día 18 de noviembre ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante para exigir un incremento de las inversiones en este territorio por parte del Estado. La unanimidad, sin embargo, no ha acompañado en todos los acuerdos, dado que la plataforma también han decidido solicitar a la Cámara que se sume a esta protesta y que anule la que había convocado de manera unilateral para el próximo día 3, algo de lo que se ha descolgado el PP. Con el matiz, además, de que los sindicatos no habrían podido acudir ese día, toda vez que coincide con las movilizaciones que tienen convocadas contra la CEOE para exigir una subida global de los salarios, y su presencia se consideraba fundamental para dar alas a la protesta.

La campaña para reivindicar un trato presupuestario justo para Alicante, abanderada por los empresarios, ha logrado sumar finalmente a las formaciones políticas y a los sindicatos. Así se ha constatado este viernes en la reunión celebrada en València por la Plataforma per un Finançament Just, cuyos integrantes han coincidido a la hora de valorar la situación de agravio prolongado en cuanto a infrafinanciación que sufre la Comunidad y, de manera muy especial, la provincia alicantina, y la necesidad de que la respuesta a esta situación sea unitaria por parte de toda la sociedad y pactada en el marco de la propia plataforma. El primero de los acuerdos alcanzados pasa por agotar todas las vías de diálogo que ya se han puesto en marcha, solicitando otra reunión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para que dé cuenta de los compromisos adquiridos en cuanto a los 75 millones de euros que deberían incorporarse a los Presupuestos para la provincia. Otra de las conclusiones pasa por la presentación de enmiendas parciales por parte de todos los partidos. No obstante, pase lo que pase en esas citas, se ha decidido convocar la concentración para el próximo día 18, coincidiendo con el quinto aniversario de la masiva manifestación celebrada para reclamar una financiación justa para la Comunidad. Una movilización que, señalan desde la plataforma, renovará el manifiesto fundacional en el que se exigía un cambio de modelo de financiación, inversiones acordes al peso poblacional y la condonación de la deuda generada. Y, en este ocasión, en Alicante, para dejar constancia de la situación especialmente gravosa que sufre esta provincia en cuanto a inversiones. Hasta ahí, todos de acuerdo. La única discrepancia ha venido de la mano del PP, que no está conforme con solicitar a la Cámara que retire la convocatoria del día 3. El presidente regional, Carlos Mazón, ha tenido que ausentarse de la reunión antes de que acabara, y ha sido después, cuando la representación del partido corría a cargo de César Sánchez, y en el momento en el que se iba a proceder a la redacción de un comunicado conjunto, cuando los populares se han descolgado de este punto. El propio Mazón ha argumentado que es "un error de gran magnitud no apoyar a la provincia de Alicante cuando más lo necesita", en referencia a la decisión de no secundar la protesta de la entidad cameral. Con todo, también ha dejado claro que "la plataforma ha decidido hacer su propia concentración y nosotros lo apoyaremos". Mazón, asimismo, ha criticado la ausencia en el encuentro de los máximos representantes del resto de partidos, en referencia sobre todo al jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, y a Aitana Mas, de Compromís, de la que ha recordado, además, que es crevillentina. Estas declaraciones han tenido contestación por parte del secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, que ha lamantado que el PP "intente sacar rédito político de esta situación. De puertas para adentro están de acuerdo, pero después se desdicen por intereses puramente partidistas y electoralistas". Para el representante socialista, el único camino es "la unidad de acción y el diálogo conjunto". Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha expresado su satisfacción por el resultado de la reunión, en el sentido de que "se ha logrado sumar a todos los partidos y los sindicatos en esta reivindicación, y también todos han estado de acuerdo en convocar la concentración para el día 18, independientemente del resultado que ofrezcan las enmiendas que los partidos han planteado a los Presupuestos". Para Navarro, este acto debe servir como un toque de atención al Gobierno, "porque, aunque ahora se corrijan las inversiones, la afrenta a la provincia de Alicante ya se ha cometido". Los empresarios se rebelan e instan a los diputados de la provincia a plantarse contra el agravio de los Presupuestos Natxo Bellido, de Compromís, ha destacado la voluntad de los integrantes de la plataforma de trabajar de forma consensuada "para corregir la infrafinanciación que sufre tanto la Comunidad como, principalmente, la provincia de Alicante", algo en lo que ha coincidido Carles Font, de Unides Podem, quien ha valorado que, "pese a que la concentración de la Cámara va en la misma línea, vale la pena hacerla de forma más amplia". Por su parte, Luis Poveda, de EU, considera que la protesta del día 3 "no toca", y aboga por sumar esfuerzos, mientras que Tony Woodward, de Ciudadanos, expresa su respaldo a los acuerdos, aunque adelanta que su partido acudirá al acto de la Cámara "si finalmente se celebra". Por último, el secretario general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Paco García, señala la necesidad de que todas las actuaciones se realicen "de forma transversal" a través de la plataforma, algo que comparte Yaissel Sánchez, secretaria de UGT en la misma demarcación, quien afirma que "no podemos ir cada uno haciendo ruido por su cuenta". La Cámara, mientras tanto, guarda silencio. Han participado en la reunión Salvador Navarro (CEV); Joaquín Pérez (CEV Alicante); Esther Guilabert (secretaria general CEV); Ismael Sáez (UGT-PV); Ismael Senent (UGT Alicante); Yaissel Sánchez (UGT Alicante); Ana García (CCOO PV); Carmen Palomar (CCOO Alicante); Paco García (CCOO Alicante); Voro Ruiz (PSPV); José Muñoz (PSPV); Alessio Curti (PSPV); Agueda Micó (Compromís); Anna Perpinyà (Compromís); Natxo Bellido (Compromís); Luís Poveda (EUPV); Carles Fons (Podem); Tony Woodward (Ciudadanos); Carlos Mazón (PPCV); César Sánchez (PPCV).