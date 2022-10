El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido este domingo a las formaciones que integran el Consell que “recapaciten” y se sumen “a todas las movilizaciones para exigir la mejora de los Presupuestos Generales del Estado" para la provincia de Alicante.

Mazón, que ya ha confirmado su presencia tanto en la protesta convocada por la Cámara de Comercio como en la de la Plataforma per un Finançament Just espera que el PSPV, Compromís, Podem, Esquerra Unida y los sindicatos reconsideren su postura y acudan a todas las movilizaciones "en defensa de la provincia de Alicante y en rechazo a unos PGE que nos dejan a la cola de España en inversiones".

Para el presidente autonómico del PP y candidato a la Generalitat "no es de recibo ir únicamente a las manifestaciones que convocan ellos y además pedir a otros que desconvoquen las suyas" ya que "el objetivo común debe ser defender a Alicante todos los días, en todos los sitios y convoque quien convoque, no solo donde se puede tener protagonismo”, ha señalado.

"Un flaco favor" a la provincia

El líder de los populares considera que acudir únicamente a unas movilizaciones excluyendo otras supone "un flaco favor" a los intereses de la provincia: “Espero que todos los partidos acudan también a la manifestación convocada el día 3 en Alicante por la Cámara de Comercio y que no dejen en la estacada a la provincia”, ha añadido.

Además, Mazón también ha lanzado un mensaje al presidente Pedro Sánchez, de quien considera que “ha ninguneado a la provincia con estos presupuestos, como lo ha hecho desde hace años con el retraso de la financiación y el agua que necesitamos" por lo que todas las fuerzas políticas "deben hacérselo ver desde la unidad y en todos los foros y plataformas posibles”.

Toni Pérez señala a Puig

A las críticas del líder autonómico de los populares se ha sumado también el presidente provincial de la formación, Toni Pérez. El también alcalde de Benidorm lamenta el “hartazgo absoluto" que, según él, siente la provincia de Alicante "ante el ninguneo constante" de los gobiernos de Ximo Puig y Pedro Sánchez.

Para Pérez, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 "son esa muestra del ninguneo, la gota que colma el vaso" y, por ello, advierte de que "contra ellos protestaremos el día 3 de noviembre porque es la hora de la provincia de Alicante”.

Según el presidente provincial, se trata de una protesta “a la que el PP da su apoyo, como no podía ser de otra manera”, aunque lamenta que, en ella, no estará Ximo Puig, "lo que supone una gran decepción, ya que quien nos tiene que defender del agravio al que nos somete Pedro Sánchez ha optado por no ponerse del lado de los alicantinos”.

Pérez critica que “el Gobierno central discrimina a la provincia en el conjunto de España, igual que el Consell discrimina a la provincia en la Comunidad Valenciana” y recuerda que Alicante “es la quinta que más aporta al PIB, mientras que es la última en inversión per cápita”.

“Alicante ha despertado y el hartazgo se percibe diariamente en la calle. Ya sabemos que el tándem entre Puig y Sánchez no es bueno para la provincia y ya es la hora de Alicante, de los alicantinos”, añade Toni Pérez.