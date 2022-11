La Ley de Cambio Climático que impulsa la izquierda valenciana para tratar de frenar las emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, penalizar a quienes las generen, entra en su recta final. La normativa ha superado el debate de enmiendas parciales y, de esta forma, ya está lista para su aprobación definitiva en las Cortes Valencianas. Una de las modificaciones introducidas a última hora, con reticencias de uno de los socios del Botànic, servirá para no penalizar económicamente a empresas que acrediten que están acometiendo inversiones para reducir, precisamente, sus emisiones. Un gesto que, en última instancia, se acuerda para no perjudicar a las empresas azulejeras en un momento en el que están contra las cuerdas por la escalada de precios de la energía. En cualquier caso, todos los supuestos que se gravan a través de las nuevas figuras impositivas tienen una moratoria de un año y medio en su aplicación, por lo que no entrarán en vigor hasta después de las elecciones.

La futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica introduce tres nuevas cargas impositivas en la Comunidad Valenciana dentro de la denominada fiscalidad verde, que grava con mayores impuestos a quienes más contaminan. En concreto, se introduce un gravamen para vehículos contaminantes, otro para grandes superficies comerciales generadoras de gran movilidad por desplazamientos hasta el establecimiento y un tercero para penalizar la emisión de gases de efecto invernadero en la industria. Este último punto fue el que generó diferencias entre los grupos de izquierdas que sostienen al Gobierno del Botànic. En concreto, los socialistas plantearon en solitario varias enmiendas destinadas a rebajar el impacto fiscal de la ley en determinadas empresas afectadas especialmente por la crisis actual. Finalmente, la Ley de Cambio Climático incluirá una deducción de hasta el 100 % del impuesto previsto en esta normativa a las emisiones de gases contaminantes para aquellas empresas que emitan menos de 20.000kt CO2/año, siempre que acrediten inversiones certificadas para reducir sus emisiones. Así lo pactaron el PSPV y Compromís, a partir de una enmienda presentada por los socialistas a la norma, con la que se pretendía excluir de este impuesto al sector cerámico por considerar que ya está concienciado sobre la necesidad de reducir las emisiones y está sujeto al pago de impuestos por esta cuestión. Unides Podem se abstuvo en la votación de la propuesta pactada por sus socios de Gobierno, al igual que hicieron los grupos de la oposición, al entender que reducir este impuesto no va aliviar las dificultades del sector. La Ley de Cambio Climático introducirá tres nuevas cargas de fiscalidad verde El portavoz adjunto de Compromís, Vicent Marzà, valoró que la modificación introducida «beneficia a quién apueste por inversiones potentes en la mejora de la eficiencia energética y, por tanto, esté trabajando en la línea que marca esta ley». El socialista David Calvo señaló que con las deducciones previstas únicamente tres instalaciones contribuirán con el 92 % de la fiscalidad prevista por la emisión de gases, dos energéticas y una refinería de petróleo, que pagarán en total unos 500.000 euros. Sobre los establecimientos comerciales, indicó que únicamente existen dos que superan los 2.500 metros cuadrados a partir de los cuales se aplicará el impuesto verde. En cualquier caso, defendió que se trata de una norma que busca más concienciar que sancionar. La abstención del PSPV impidió que saliera adelante una enmienda conjunta de Compromís y Unides Podem que pretendía «dar más importancia al sector agrario en la tarea de mitigar el cambio climático», según lamentó la diputada de Unides Podem Beatriu Gascó.