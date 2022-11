El portavoz del grupo socialista de la Diputación de Alicante, Toni Francés, y el portavoz del grupo Compromis, Gerard Fullana, han comparecido en rueda de prensa de manera conjunta para anunciar la presentación de una moción que se llevará al próximo pleno y que firman ambos grupos, solicitando la anulación de la designación como gerente de Proaguas del popular Miguel Ortiz.

El portavoz socialista ha explicado que Proaguas es una sociedad pública cuyo objeto social lo constituye la realización de toda clase de trabajos relacionados con el ciclo integral del agua que cuenta con grandes profesionales, y que, durante todo el mandato, ha carecido del puesto de gerente. “Ya nos sorprendió que convocasen en último año de mandato la gerencia, pero lo que no se entiende es que utilicen un procedimiento selectivo para colocar de forma arbitraria por parte de Carlos Mazón, a ocho meses de las elecciones, a un exalcalde del PP, a un exsenador, a un reconocido zaplanista”, ha manifestado el también alcalde de Alcoy.

Comisión de selección

Fracés ha señalado que la comisión de selección trasladó a Presidencia cuatro nombre de candidatos entre todos los admitidos y donde se encontraba Ortiz, habiendo sido seleccionado por parte de Presidencia sin tener en cuenta ningún criterio técnico: “Se ha hecho así porque no hay razones, lo único que hay es el deseo de Mazón para recomponer el entramado zaplanista colocando a un peón en una empresa pública”.

Por su parte, el portavoz de Compromís ha puesto de manifiesto que nos encontramos ante un cargo técnico, no político. Fullana ha señalado que “el Partido Popular ha pasado del lema agua para todos a utilizar el agua para cambiarlo y que sea cargos para todos, viendo como ha situado en la comunicación del patronato Costablanca a zaplanistas, en el consorcio de bomberos también a zaplanistas y como todo el gabinete de Presidencia está repleto de zaplanistas”.

Ante esta situación, Fullana ha indicado que “tienen la sensación de encontrarse no ante una agencia de colocación, si no ante una agencia de recolocación zaplanista”. Ha recordado que a nivel jurídico se ha denunciado, y que a nivel político se lleva a pleno porque cabe la revocación del acuerdo adoptado por el consejo de administración, que tomó la decisión sin tener toda la documentación ya que no se facilitó hasta más tarde, y también se solicita “la retroacción de actuaciones al momento de publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos, y proceder a valorar a los aspirantes a gerente con criterios claros y objetivos”.

La vicepresidenta segunda y portavoz del equipo de gobierno, Ana Serna, ha acusado este miércoles a los portavoces del PSPV y Compromís, Francés y Fullana, de “continuar con su estrategia para confundir a la opinión pública” en torno al proceso de selección del gerente de Proaguas, al tiempo que ha vuelto a defender la “transparencia e imparcialidad” del procedimiento, así como al idoneidad del candidato seleccionado.

Serna ha lamentado que los grupos de la oposición, que este miércoles han anunciado que presentarán una moción en el pleno contra la designación de Ortiz como gerente, “pretendan hacer un uso político de esta cuestión, esgrimiéndola una y otra vez con el único fin de atacar al presidente de la Diputación, Mazón, y presentándola a la opinión pública de forma sesgada e interesada”.

Méritos y experiencia

La también diputada de Ciclo Hídrico ha insistido en que los méritos y la experiencia profesional de Ortiz “lo avalan como el candidato más idóneo para ostentar el puesto de gerente” y ha recordado que la selección se realizó mediante convocatoria pública y abierta y en base a los principios de igualdad, mérito, capacidad e idoneidad.

“Ortiz ha acreditado, y así lo avaló la comisión técnica de valoración, una dilatada experiencia profesional en el sector público y en entidades del sector publico del agua”, ha reiterado Serna, quien ha recordado que, además de alcalde de Altea y presidente de la FVMP, el nuevo gerente ha sido miembro del Consorcio Provincial de Aguas de la Marina Baja, presidente de la Mancomunidad de Usuarios de Vertidos de la EDAR o patrono de la Fundación Valenciana Agua y Progreso y del Consejo Rector del Centro de Servicios para la Gestión del Agua de la Comunidad Valenciana.

Finalmente, Serna ha insistido en el uso partidista de este asunto que están haciendo ambos grupos -PSOE y Compromís- “difundiendo criterios subjetivos que nada tienen que ver con el proceso selectivo”. “Estamos acostumbrados a los intentos de manipulación y las fake news de Compromís, algo a lo que lamentablemente se suman también ahora los socialistas”, ha concluido.