El presidente de la Diputación y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, participará en la tarde de este jueves en la concentración convocada por la Cámara de Comercio contra los Presupuestos Generales del Estado, por el trato discriminatorio hacia la provincia de Alicante. Con el lema “Se acabó. Alicante se planta. Alicante no se humilla”, la movilización pretende, según ha apuntado el responsable provincial, “mostrar el agravio y ninguneo hacia una de las provincias de España que más aporta al PIB nacional y que, por el contrario, se sitúa a la cola en inversión por habitante”. Por su parte, tanto el PSPV-PSOE como Compromís han confirmado que no estarán presentes en la cita, al insistir en que en la reunión mantenida la pasada semana por la Plataforma per un Finançament Just acordaron acudir a la concentración que se ha convocado para el próximo día 18.

Subdelgación del Gobierno Al acto, que está previsto que dé comienzo a partir de las 19 horas en la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, asistirán, junto a Mazón, las vicepresidentas de la Diputación Julia Parra (Ciudadanos) y Ana Serna (PPCV), así como el resto de los diputados provinciales del equipo de gobierno. Además, el presidente ha hecho un llamamiento a toda la sociedad alicantina para que también respalde esta acción contra el proyecto de presupuestos de 2023, en el que las inversiones para la provincia de Alicante se reducen a 160,8 millones de euros. Tellado: «Alicante no se merece el maltrato del PSOE» “La situación de humillación y desprecio que padecemos desde hace tiempo con la falta de inversiones, los continuos recortes hídricos o con la ausencia de nuevas infraestructuras por parte del Ejecutivo Central de Pedro Sánchez pone de manifiesto la discriminación persistente hacia la quinta provincia de España, y no podemos consentir más esta alarmante marginación”, ha denunciado este jueves Mazón, haciendo uso de buena parte de los argumentos que forman su discurso habitual y que están siendo el germen de la estrategia electoral de los populares de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán, previsiblemente, a finales de mayo del próximo año, si no se produce un adelanto. Sánchez y Puig El presidente ha asegurado que ha llegado el momento de que “Pedro Sánchez y Ximo Puig -presidente de la Generalitat- escuchen de una vez por todas a los alicantinos y den lo que se merece esta tierra”. Las acusaciones de Mazón contra Puig, al que responsabiliza directamente del nuevo agravio que ha sufrido la provincia de Alicante en los Presupuestos, se han acentuado en las últimas semanas, desde que se diera a conocer el reparto en las cuentas estatales.