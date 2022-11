Podemos ya tiene alcaldable en Alcoy para las elecciones locales del próximo ejercicio. La formación morada ha informado de que Trini Rubio Sala ha sido la persona en la que el grupo ha depositado "toda su confianza" para iniciar "una nueva etapa".

La decisión se ha tomado después de haber pasado el proceso de primarias con el consenso unánime del Consejo Municipal y de la Asamblea Local de Podemos Alcoy. La candidata ha estado profesionalmente vinculada con la administración municipal desde hace más de 25 años en diferentes ámbitos, como el Centro de Deportes, Servicios Sociales y actualmente al Observatorio Municipal de la Vivienda, según han informado desde Podemos.

Asimismo, Trini Rubio comenzó su andadura política de la mano de Cristian Santiago, actual portavoz del grupo municipal y coordinador del l'OMHA, como una pieza fundamental en el grupo de trabajo de los consolidados Presupuestos Participativos. Además, desde 2015 ha formado parte de candidaturas a las elecciones municipales y en la actualidad es la coordinadora del partido a nivel municipal.

En sus primeras declaraciones como alcaldable, Rubio ha destacado que “es una oportunidad con ilusiones renovadas, con un equipo más implicado que nunca para continuar reforzando el proyecto de ciudad por el que hemos estado trabajando durante la actual legislatura, siente una herramienta útil para mejorar el día a día de la ciudad y de su gente, desde una perspectiva sostenible, feminista, intergeneracional y llena de oportunidades. Un proyecto de ciudad donde la escucha a la ciudadanía tiene que ser un pilar fundamental y en el que tengan cabida todas las iniciativas de los diferentes ámbitos y aportadas desde cualquier ángulo del tejido alcoyano”.

Salida de Cristian Santiago

El todavía portavoz de la formación morada de Alcoy, Cristian Santiago, anunciaba el pasado mes de octubre en un comunicado a través de sus redes sociales que no se presentaría al proceso de primarias de Podemos y que una vez finalizada la actual legislatura acabará como concejal en el consistorio.

"Ahora, nuevos horizontes en lo personal y profesional me hacen entender que es el mejor momento porque otras compañeras encabezan el proyecto municipalista de Podemos Alcoy que iniciamos con mucha ilusión en 2019. A ellas los daré todo mi apoyo y ayuda. Podemos, con sus errores y aciertos, ha sido una herramienta necesaria y útil para la gente. Y me siento orgulloso de haber podido formar parte y haber dado el mejor de mí durante estos años. Muchas gracias a todas las personas que habéis confiado en mí y me habéis dado la oportunidad de dedicarme en mi ciudad", subrayaba Santiago.