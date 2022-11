El Gobierno central, a través de los Presupuestos Generales del Estado, ha abierto la puerta a que los alcaldes se puedan incrementar el sueldo hasta un 4%, el mismo porcentaje que se prevé aplicar el Ejecutivo de Pedro Sánchez o el Consell que encabeza Ximo Puig de cara al ejercicio 2023. En el caso de los regidores, el tope máximo de su sueldo está delimitado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que les permite percibir mayores emolumentos en función del volumen de población de sus municipios. Pero, ¿cuánto cobran exactamente los regidores de la provincia? Esa es una incógnita que, precisamente ahora, ha sido despejada por el Ministerio de Política Territorial, que ha hecho públicos los emolumentos que percibieron en 2021 los alcaldes y alcaldesas de la demarcación alicantina.

Las cifras aportadas por el área que dirige la ministra Isabel Rodríguez dan cuenta de que los salarios que se aplican los representantes públicos no están condicionados de forma estricta por el tamaño de los municipios, es decir, que hay cargos de localidades más pequeñas ganando más que los de otras más grandes. También hay regidores que gestionan un menor presupuesto y que, sin embargo, tienen una nómina mayor que otros que administran más recursos. La escala, en este caso, tampoco obedece a su adscripción a las siglas políticas.

Un análisis de los datos aportados por el citado ministerio revela que, entre el conjunto de los 26 municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia, el regidor de Alicante, Luis Barcala (PP), es el que tiene un sueldo mayor, con 73.564,76 euros, mientras que los regidores de Alcoy y Almoradí, Toni Francés (PSOE) y María Gómez(PP) , respectivamente, son los que perciben menores retribuciones. Ambos cobran de sus ayuntamientos cero euros. La explicación es sencilla. Tanto Francés como Gómez compatibilizan sus cargos como presidentes de la corporación municipal con el de diputados provinciales, de forma que renuncian a su asignación del consistorio en favor de otro bastante más jugosa. Es por ello que, para poder hacer un ranking de los regidores que más cobran, es imprescindible tener en cuenta el global de los emolumentos que perciben de las administraciones. Y en ese caso, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), vuelve a ser el que lidera, otro año más, la lista de los que se embolsaron un mayor sueldo público durante el último ejercicio analizado, el de 2021.

Dolón ingresó el pasado año 38.284 euros en concepto de indemnizaciones por asistencia a plenos y juntas de gobierno del consistorio de Torrevieja, tal y como recogen los datos del Sistema de Información Salarial de los Puestos de la Administración. A ese montante hay que sumar los que percibió como diputado de Presidencia, Economía y Régimen Interior en la institución provincial, que ejerce con dedicación exclusiva, y por los que recibe 74.705 euros. De forma que la suma de ambos salarios alcanza los 112.989 euros brutos al año. Se trata, por tanto, de un sueldo mayor de los que ingresan, por ejemplo, los regidores de las únicas dos ciudades que cuentan con mayor población que Torrevieja en la provincia, que son la gobernada por Luis Barcala y Elche, cuya Corporación preside Carlos González (PSOE). Este último mantiene una asignación de 64.965 euros anuales por gobernar una localidad de más de 234.000 habitantes y cuyo presupuesto municipal roza los 279 millones de euros. Mientras tanto, los regidores de Benidorm y de Orihuela, Toni Pérez (PP) y Emilio Bascuñana (PP), que fue alcalde hasta la moción de censura registrada en 2022, percibieron en 2021 un sueldo mayor que el del primer edil ilicitano, aún gobernando localidades tres veces más pequeñas en número de habitantes y con presupuestos mucho menores que el que gestiona González.

Otro hecho que evidencian los datos que publica el Ministerio de Política Territorial es que los alcaldes que combinan su actividad con el acta en la Diputación de Alicante o en las Cortes Valencianas ven multiplicados sus ingresos. Los alcaldes de Almoradí y Alcoy son los únicos que, según se desprende del informe, renunciaron en 2021 a percibir gratificaciones en sus ayuntamientos y, por tanto, se conformaron con los sueldos del organismo que preside Carlos Mazón, a razón de 69.817 euros y 74.705 euros, respectivamente. No decidieron lo mismo, por contra, el regidor de Torrevieja ni tampoco el de Villena , Fulgencio Cerdán (PSOE), que ingresó 11.824 euros del Ayuntamiento más 52.362 euros de la Diputación; e Irene Navarro (PSOE), de Petrer, que recibió 16.352 euros del Ayuntamiento que se sumaron a los 52.362 euros de la Diputación.

De entre las ciudades de más de 20.000 habitantes existen dos alcaldes que compaginan la actividad municipal con las Cortes Valencianas. Son José Chulvi (Xàbia) y Vicente Arques ( l’Alfàs del Pi), ambos socialistas. Mientras sus retribuciones en el consistorio fueron de 21.108 euros y 16.489 euros, respectivamente, las Cortes Valencianas no han actualizado los emolumentos que recibieron durante ese año, 2021. No obstante, fuentes de su entorno apuntan a que rondarían los 65.000 y 55.000 euros, respectivamente. El primer edil de Aspe, Antonio Puerto (EUPV), fue el que menos ingresó, con 35.884 euros.

El Ministerio de Política Territorial no ha podido completar la tabla salarial de lo que perciben todos los alcaldes de los ayuntamientos puesto que varios de ellos no han remitido los datos. Son los de Mutxamel, Calp, La Nucia, Albatera, Redován, Bigastro Xixona, San Miguel de Salinas, Benitachell, Granja de Rocamora, Tibi, Orxeta, Castell de Castells, Tormos, la Vall d’Alcalà, Quatretondeta y Benillup.

Una veintena de regidores con menos de 1.000 euros al año

La ley especifica que en los municipios que cuentan con una población menor a 1.000 habitantes el primer edil no tiene derecho a dedicación exclusiva y, excepcionalmente, puede tener un sueldo por una ocupación a tiempo parcial. No obstante, en la provincia de Alicante existen una veintena de municipios en los que el alcalde o alcaldesa no dispone de ningún tipo de sueldo asignado y solo cobra por indemnización por asistencia a plenos o juntas de gobierno. La suma total de lo que percibió cada uno de ellos en todo el año 2021 no llegó ni siquiera a los 1.000 euros.

Existen ejemplos como los de Benasau,Benifallim, Benifato, Benimassot, Gorga, l’Orxa,Penàguila o Ràfol d’Almúnia en los que sus primeros ediles no percibieron durante el pasado ejercicio ni un euro del Ayuntamiento, según se desprende del informe publicado por el Ministerio de Política Territorial. Todos ellos son municipios con índices muy bajos de población, que vienen a representar a la provincia despoblada.

A este grupo se une otra serie de municipios en los que las gratificaciones fueron igualmente muy bajas, sin llegar en ningún caso al millar de euros. En Agres el primer edil recibió 679 euros; en Alcocer de Planes 150 euros, lo mismo que en Almudaina. Otros ejemplos serían los de Benigembla, con una gratificación de 160 euros; Famorca, con 300 euros, o Tollos, con 150 euros.

Con todo, también hay regidores de municipios con baja densidad geográfica que hacen ejercicio de su derecho a percibir un salario por desempeñar su cargo al frente de la Alcaldía. Uno de los ejemplos se encuentra en el término municipal de Daya Vieja, en la Vega Baja. La localidad no alcanza los 700 habitantes y su regidor, José Vicente Fernández, que concurrió a los comicios bajo el paraguas de Compromís, percibió en 2021 un salario que ascendió a 31.500 euros por una dedicación parcial.

Mazón cobra más que sus homólogos en València y Castellón

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), percibió un sueldo de 84.891 euros durante el ejercicio 2021. Se convirtió así en el séptimo mejor pagado del país y el mayor retribuido de sus homólogos en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, percibió 82.721 euros, y el de Castellón, José Pascual Martí, 70.076 euros; ambos del PSOE.