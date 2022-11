La concentración organizada por la Plataforma per un Finançament Just para protestar contra el déficit inversor del Gobierno central en la provincia de Alicante contará con una amplísima representación del Ejecutivo valenciano. Todos los consellers secundarán este viernes la convocatoria frente a la Subdelegación del Gobierno para mostrar la disconformidad con la escasez de inversiones que lastra las oportunidades de la provincia; una respuesta contundente, al más alto nivel institucional, como nunca antes se ha proyectado en la demarcación alicantina. Estarán todos. Los del PSPV, los de Compromís y los de Unides Podem. Todos a excepción del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien, según precisan fuentes de Presidencia, respalda la reivindicación, aunque no participará. Como norma general, subrayan desde el Palau, el líder autonómico no acude a manifestaciones, aunque sí asistió a la organizada hace justo un año en València para reclamar la reforma del sistema de financiación autonómico.

El Gobierno valenciano, en bloque, ha venido mostrando su apoyo a las reivindicaciones de una provincia que, por enésima vez, ha recibido un tremendo varapalo en las previsiones económicas del Estado. La movilización que se celebra este viernes, a las 11 horas, fue impulsada por los empresarios y, finalmente, se pactó la participación de agentes sociales, partidos políticos (excepto Vox) y sociedad civil bajo el paraguas de la plataforma que nació para reclamar una reforma inmediata del sistema de financiación que discrimina a la Comunidad. Precisamente, la última vez que todos los integrantes de esta organización, unidos en torno a la plataforma, se echaron a la calle para exigir un cambio en el sistema de reparto estatal fue hace un año. En concreto, el 20 de noviembre de 2021, cuando se convocaron manifestaciones en las tres capitales de provincia para elevar la presión contra el Gobierno central. En aquella ocasión, Puig sí acudió a la marcha de València. Se colocó en primera fila, portando la pancarta para «visibilizar» el problema valenciano. "Los problemas de Alicante son también los problemas de la Comunidad Valenciana" Aunque esta vez el máximo representante de la Comunidad no acudirá, se ha convocado el pleno semanal del Consell ese mismo día en Alicante para facilitar la asistencia de todos los consellers. Por la cuota socialista acudirán Arcadi España (Hacienda); Josefina Bueno (Innovación); Gabriela Bravo (Justicia); Miguel Mínguez (Sanidad) y Rebeca Torró (Política Territorial). La delegación de Compromís estará encabezada por la vicepresidenta, Aitana Mas, acompañada por Rafa Climent (Economía); Isaura Navarro (Agricultura) y Raquel Tamarit (Educación). Por parte de Unides Podem, lidera el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, y asiste asimismo Rosa Pérez Garijo (Transparencia). El PP confirma la asistencia de Carlos Mazón pero no de María José Catalá, que mantiene su agenda en València El líder del PP de la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, acudirá como máximo representante de la oposición. Fuentes de la formación aseveran que está prevista la asistencia de representantes institucionales, sin concretar nombres. La secretaria general del partido y síndica en las Cortes Valencianas, María José Catalá, no irá. Tiene ese día agenda en la capital del Túria. A la concentración se unirán representantes de Cs, así como de los sindicatos UGT y CC OO, y la patronal CEV. Las cuentas del Gobierno para el próximo año reflejaban inicialmente inversiones por 160,8 millones. Tras el revuelo, el Ejecutivo informó de que, por errores, no se contabilizaron 69 millones adicionales para proyectos ferroviarios y siete para infraestructuras hídricas. A estas cantidades hay que sumar los 62 millones más que han sido pactados a través de enmiendas del PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Además, de los 300 millones de euros que el Ejecutivo envía a la Generalitat , Puig anunció que 207 millones se inyectarían en la provincia para contrarrestar el agravio.