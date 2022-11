El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, sigue apretando con la sanidad en su estrategia de desgaste de Ximo Puig. Un día después de que manifestara que “la Comunidad Valenciana está a la cola en personal sanitario”, este miércoles ha denunciado que el territorio valenciano es “el único condenado en Europa por no proteger a su personal sanitario durante la pandemia”. Estas declaraciones se han producido, según una nota remitida por el PPCV, tras conocerse la sentencia del TSJ que condena al Consell por vulnerar los derechos fundamentales de igualdad, salud y vida de los sanitarios de la privada, tras excluirlos de la vacunación contra el covid. Según el líder autonómico de los populares, “el sectarismo puso en riesgo la vida de los profesionales sanitarios”.

Riesgo

Mazón ha criticado que “Sanidad pusiera en riesgo al personal sanitario de la privada y a los pacientes a los que pudieran atender, estableciendo una distinción entre profesionales de primera y de segunda”. Las críticas del dirigente popular no se han detenido ahí, ya que ha apostillado: “Puig debería reconocer que se equivocó en sus decisiones. No podemos permitir que siga maltratando y desprestigiando al colectivo sanitario como hace este Consell cada vez que no acepta las sentencias judiciales”. El alicantino considera que no había ninguna razón para que estos profesionales no fueran vacunados al mismo tiempo que los de la pública y así lo reconoce el TSJ. El presidente del PPCV ha denunciado “el maltrato y desprestigio al colectivo sanitario que hace el Consell cada vez que no acepta las sentencias judiciales”.

Un día antes, en la tarde del martes, Mazón se reunió con representantes de colectivos sanitarios para conocer de cerca la situación de la sanidad pública valenciana. Tras el encuentro, reiteró que «la Comunidad está a la cola de España en personal sanitario», a la vez que echó en cara al Consell que siga sin estar listo el Plan de Atención Primaria, «cuando los profesionales denuncian que están saturados y a uno de cada cinco valencianos le resulta imposible contactar con su centro de salud». En último lugar, Mazón manifestó que «la media de espera para ser operado se ha doblado desde que gobierna el tripartito». Previamente había comparecido el portavoz de Sanidad del grupo popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, quien afirmó que la sanidad madrileña es «infinitamente mejor» que la valenciana.

Botànic

Ciudadanos también se ha sumado este miércoles al debate, al denunciar la actitud “negligente” por parte del Botànic hacia la sanidad privada y el conjunto de profesionales que trabaja en ella. El diputado Fernando Llopis ha mostrado su apoyo a la sentencia del TSJ que condena a Sanidad por vulnerar el derecho a la salud de los sanitarios. “Cs lleva tiempo denunciando que el tripartito de izquierda ha despreciado a la sanidad privada no queriendo vacunar a su personal en la primera tanda de vacunación contra el covid”, algo que para Llopis es “una muestra más del sectarismo de unos dirigentes que son incapaces de gestionar eficazmente la sanidad pública y el único recurso que tienen es cargar contra la privada”. Además, el parlamentario ha criticado que “Puig haya premiado a las responsables del desaguisado”.