El Consell ha trasladado este viernes su pleno semanal a Alicante para visibilizar su apoyo a la concentración convocada por la Plataforma per un Finançament Just en la que se ha exigido un trato presupuestario justo por parte del Estado a la provincia y un nuevo modelo de financiación para la Comunidad Valenciana. De hecho, todo el Consell ha participado en bloque en la protesta contra el agravio que sufre Alicante, a excepción del presidente, Ximo Puig. En su comparecencia posterior al pleno y la concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante, la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, ha hecho suyas las reivindicación de la Plataforma per un Finançament Just y ha exigido “una reforma inmediata del sistema de financiación”, a la vez que ha reclamado al Gobierno que se ejecuten las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Renta per cápita La crevillentina ha recordado que la renta per cápita de los valencianos es 12 puntos inferior a la media nacional. “No obstante, somos una autonomía que, siendo pobre, aporta al conjunto del Estado. Esto es una anomalía. Por eso el Botànic se suma a las reivindicaciones de la Plataforma”, ha manifestado Aitana Mas, antes de enumerar las tres reclamaciones que hacen: una reforma inmediata del sistema de financiación, y la habilitación de medidas transitorias mientras se tramita, que establezcan un modelo nuevo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías; la exigencia de que las inversiones recogidas en los PGE se ejecuten realmente; y el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación, lo que ha generado una deuda insostenible que ya ha sido reconocida. “Por esto, necesitamos la estabilidad de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores”, ha añadido al respecto. Una concentración unitaria exige en Alicante un trato presupuestario justo del Estado para la provincia Aitana Mas ha abierto su intervención demandado más inversión para Alicante, siguiendo con ello la línea marcada por el presidente Puig de prestar mayor atención a los territorios de sur de la Comunidad Valenciana. De hecho, la propia Generalitat ha intentado corregir el agravio que sufre Alicante por parte del Gobierno central a través de sus propios presupuestos, dedicando más recursos a la provincia. “Queremos que en los PGE se destinen las inversiones que nos corresponden por nuestro peso poblacional y por nuestra aportación al PIB nacional”, ha apostillado la vicepresidenta. Concentración Como han hecho todos los presentes en la concentración frente a la Subdelgación del Gobierno, Aitana Mas ha destacado la unidad exhibida en el acto por el “conjunto de la sociedad” y resaltado la sintonía que han mostrado partidos políticos, sindicatos, patronal y entidades cívicas y sociales. “Somos una sociedad que está harta de ser siempre la última, de ser siempre la comunidad peor financiada. De hecho, de corregirse la infrafinanciación, recibiríamos unos ingresos adicionales de 1.325 millones de euros anuales”, ha apostillado la crevillentina. Para reforzar su discurso, ha aportado datos como que cada valenciano recibirá este año 215 euros menos que la media estatal y 703 euros menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10% y un 29% menos de recursos, respectivamente.