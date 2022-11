La concentración celebrada esta mañana en Alicante para reclamar suficiencia financiera para la Comunidad Valenciana y, asimismo, exigir más inversiones para la provincia de Alicante, ha contado con una nutrida representación de formaciones políticas, sindicatos, patronal y organizaciones de la sociedad civil. Con los lemas Por una financiación más justa y Más inversiones para Alicante, los asistentes han demandado al Ejecutivo central que se igualen los recursos con la media estatal, y, asimismo, que el Estado asuma la deuda histórica.

La reivindicación, organizada a través de la Plataforma per un Finançament Just, ha proyectado unidad en torno a las reivindicaciones. Ahora bien, la izquierda valenciana ha puesto el foco en la infrafinanciación autonómica y el aumento de las inversiones que se ha pactado vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, así como en los recursos que inyectará la Generalitat a través de las cuentas para 2023, mientras que la derecha ha centrado el mensaje en la ausencia de Ximo Puig, que no ha acudido a la concentración, y no ha pasado por alto la oportunidad de cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Formaciones de izquierdas

La protesta ha contado con la participación de los once consellers del Gobierno valenciano. Por la cuota socialista han acudido Arcadi España (Hacienda); Josefina Bueno (Innovación); Gabriela Bravo (Justicia); Miguel Mínguez (Sanidad) y Rebeca Torró (Política Territorial). Además, ha asistido la síndica en las Cortes y candidata a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló; el secretario de organización de los socialistas valencianos, José Muñoz; el diputado nacional Alejandro Soler; el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVPM), Rubén Alfaro; el alcalde de Elche, Carlos González; y representantes del segundo escalón de la Generalitat como la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna; además de el portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés; así como alcaldes y concejales de diversos municipios. La delegación de Compromís estará encabezada por la vicepresidenta, Aitana Mas, acompañada por Rafa Climent (Economía); Isaura Navarro (Agricultura) y Raquel Tamarit (Educación). Ha acudido igualmente el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví; el portavoz en la Diputación, Gerard Fullana; la síndica en las Cortes, Papi Robles; el portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, o la secretaria general de Més, Àgueda Micó, entre otros.

Por parte de Unides Podem, lidera el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, y asiste asimismo Rosa Pérez Garijo (Transparencia).

Para el conseller de Hacienda, Arcadi España (PSPV-PSOE), "la concentración reivindica que haya igualdad con Alicante, un reparto igualitario y el mismo trato a través de la unidad mostrada entre las fuerzas políticas y la sociedad civil ".

"Hay que actuar, y desde la Generalitat -en sus presupuestos autonómicos- se está compensando a Alicante y sobreinvirtiendo por el déficit de inversiones del Estado que se prolonga en el tiempo", ha resaltado España, que ha sostenido que los Presupuestos de la Generalitat dirigen el 40% de las inversiones, por encima del peso poblacional, a Alicante". De igual modo, ha puesto el acento en que el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados está trabajando para mejorar los fondos destinados a la provincia vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.

España ha añadido que el Consell ha celebrado hoy su pleno en Alicante como gesto de apoyo a la reivindicación y ha justificado que el jefe del Consell, que ha sido el único miembro del Ejecutivo valenciano que se ha ausentado de la concentración, se encontraba esta mañana en un acto con representantes de delegaciones internacionales en el que ha participado la vicepresidenta Yolanda Díaz. En cualquier caso, ha añadido que el apoyo que la Generalitat mantiene ahora con la provincia de Alicante es algo histórico.

El vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca (Podem), ha explicado que el Consell "acompaña esta reivindicación justa", porque quiere "un mejor trato en las inversiones" y una nueva financiación que sea "justa, equitativa y proporcional a la población" de la provincia. De igual modo, el también conseller de Vivienda ha valorado que, a través de las enmiendas al Presupuesto del Gobierno español, se han mejorado las inversiones para Alicante, aunque "no nos conformamos". Illueca ha puesto el foco en la necesidad de incrementar los recursos a través de la política fiscal, algo esencial para poder distribuirlos de una forma equitativa y progresiva, donde los que más tienen aporten más. La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo (Esquerra Unida) ha valorado que existe un agravio en la financiación y se exige que se cumpla la igualdad entre territorios porque "todos tenemos los mismos derechos)

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha explicado que las reivindicaciones alicantinas "claman al cielo", al tiempo que ha resaltado que los 51 millones de enmiendas para Alicante que ha "conseguido" Compromís son "un punto de partida": "Queremos inversiones en los PGE para la quinta provincia en población y en PIB, y otra financiación para la Comunidad Valenciana".

El alcalde de Elche, Carlos González, ha subrayado que para la provincia de Alicante y para Elche "es esencial la reforma de la financiación autonómica porque con más recursos atenderemos importantes necesidades de nuestros servicios públicos y podremos abordar inversiones en infraestructuras que son fundamentales para la competitividad y por ende para el empleo y el crecimiento económico".

La síndica del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Ana Barceló, ha considerado que la concentración ha servido para trasladar al Gobierno que la provincia tiene que recibir lo que le corresponde con base a su peso poblacional y su aportación al PIB. Ha añadido que están "relativamente satisfechos" con el incremento de inversiones conseguido vía enmiendas.

José Muñoz ha añadido los socialistas están satisfechos con los elevados recursos destinados a políticas sociales en los Presupuestos del Estado; ha puesto el énfasis en el trabajo que se ha realizado desde el Congreso para aumentar las inversiones para la provincia y la decisión de la Generalitat de invertir 207 millones de los 300 que se reciben del Estado para compensar el déficit de recursos destinados a la provincia. "Se trata de trabajar para buscar soluciones para que la provincia reciba las inversiones que merece", ha añadido.

Por su parte, Alejandro Soler ha defendido que Alicante debe de recibir las inversiones que le corresponden según su peso poblacional y el peso específico de su actividad económica y de su industria. Ha destacado los 51 millones adicionales que se han pactado vía enmiendas y ha destacado que, la suma de todos los recursos previstos, permitirán inyectar en torno a 500 millones de euros en inversiones en Alicante.

Formaciones de derechas

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha destacado su apoyo a “cualquier reivindicación en favor de nuestra tierra y su defensa”, una causa para la que, según ha puntualizado, “necesitamos estar todos unidos, y es verdaderamente lamentable que la principal figura institucional de la Comunidad Valenciana no esté defendiendo los intereses de la provincia de Alicante”.

“Tengo que lamentar la ausencia de Ximo Puig. Cada vez que toca defender los intereses de la provincia de Alicante, desaparece y después de lo que está ocurriendo aquí con el agua, con la financiación autonómica que afecta a toda la Comunidad Valenciana y, por supuesto, con las inversiones previstas por el Estado en los Presupuestos Generales, es una pena que no haya venido a dar la cara”, ha criticado el presidente, quien ha insistido en que la ausencia del jefe del Consell “hace un flaco favor a la unidad que necesitamos y merecemos para reivindicar lo que es justo”.

Según ha expuesto Mazón, “llega un momento en que hay que elegir entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la provincia de Alicante, y Puig eligió hace tiempo a Pedro Sánchez. Esto es una mala noticia, pero, en cualquier caso, nosotros estamos como siempre, convoque quien convoque, allá donde haya una reivindicación en favor de la provincia de Alicante”.

A la concentración, convocada para protestar por el trato discriminatorio de los Presupuestos Generales del Estado hacia la provincia de Alicante han asistido también la vicepresidenta segunda, Ana Serna, y los diputados provinciales Alejandro Morant, María Gómez, Mª Carmen Jover, Teresa Belmonte, Miguel Ángel Sánchez y Sebastián Cañadas. También ha acudido la secretaria general del PPCV y síndica en las Cortes, María José Catalá. También ha asistido la diputada nacional Macarena Montesinos o el senador Agustín Almodóbar, entre otros.

La representación municipalista ha estado encabezada por regidores como el de Alicante, Luis Barcala (PP). "Hemos echado en falta al presidente Puig en esta concentración. El movimiento se demuestra andando y hoy era el día para exigir una financiación justa para esta provincia, pero él ha preferido no estar", ha dicho el regidor alicantino. Su homólogo en Benidorm, Toni Pérez, quien preside el PP de la provincia, ha destacado que el PP "está aquí desde la convicción, reclamando de nuevo una financiación justa para la Comunidad Valenciana, que no llega pese a las reiteradas promesas de quienes nos gobiernan en España, y especialmente para la provincia de Alicante que una y otra vez es sometida al olvido, cuando no humillación, por el Gobierno que preside Pedro Sánchez".

"Quizá por eso, por servilismo, hoy no estemos aquí todos los que deberíamos estar. Hoy toca lamentar una vez más la ausencia del que debiera ser Presidente de todos los valencianos, que es además secretario general de los socialistas valencianos, sumándose y dando la cara en una reivindicación tremendamente justa para la ciudadanía de la Comunidad. Cuando toca defender a la provincia Ximo Puig desaparece. Cuando toca elegir entre no molestar al gobierno Sánchez y defender los intereses de la provincia de Alicante y de la Comunidad, Ximo Puig elige defender a Sánchez y hoy, de nuevo, lo lamentamos". ha añadido el alcalde benidormí.

Por su parte, el senador Agustín Almodóbar (PP), ha expresado: “Queremos que se escuche alto y claro la voz de los alicantinos, una provincia puntera, moderna y líder en turismo no puede seguir siendo la última en financiación, aportamos muchísimo al conjunto del Estado, va siendo hora de que se reconozca nuestra importancia”

El coordinador de Cs en la provincia de Alicante y diputado nacional, Juan Ignacio López-Bas, ha lamentado “que un año más los presupuestos vuelven a demostrar el olvido del Estado con Alicante, relegando siempre en inversión a una provincia que es la quinta en aportación al PIB en España”. Asimismo, López-Bas ha manifestado que “ya se ha demostrado que, en los gobiernos tanto del PP como PSOE, Alicante ha ocupado los últimos lugares en financiación, esta provincia se merece respeto y justicia”. En este sentido, ha defendido que aportar más a Alicante es aportar más a España porque “si se nos da más generaremos más para el conjunto del país”.

El portavoz en el área de Economía de Cs en el parlamento autonómico, Tony Woodward, que ha asistido junto a otros diputados autonómicos, ha remarcado que “hoy es un día importante para reivindicar el maltrato que está recibiendo la Comunidad Valenciana, sobre todo la provincia de Alicante, con estos presupuestos tan perjudiciales”. Woodward ha querido hacer una reflexión “para los partidos políticos que pese al esfuerzo y al trabajo no han podido conseguir esa financiación justa”. En esta línea, se ha dirigido a “los dirigentes autonómicos que son los que tienen el poder de decidir y de llegar a acuerdos para que nuestra Comunidad deje de estar 360 euros por debajo de la media nacional”.

Agentes sociales

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha explicado que con este acto lo que se ha buscado es ofrecer una muestra de unidad. "Movilizar -explica- siempre es complicado, pero al final toda la sociedad valenciana ha estado representada en Alicante para dejar claro que la dejadez que ha mostrado el Gobierno en materia de inversiones debe corregirse". En este sentido, ha destacado que la CEV ha aportado al acto la presencia de más de veinte organizaciones empresariales de las tres provincias valencianas, "porque -ha insistido-, los problemas de Alicante son también los problemas de la Comunidad".

El presidente de la Cámara, Carlos Baño, también ha estado en el acto, después de la controversia que se generó a raíz de que la entidad que dirige no desconvocara la concentración celebrada el pasado día 3, pese a la solicitud cursada en este sentido por parte de la Plataforma per un Finançament Just. "Mantuvimos la protesta -ha explicado- porque entendíamos que era el momento adecuado para celebrarla e ir juntos para ejercer presión y, de hecho, gracias a ello la Generalitat ha ido moviéndose. La de hoy, en mi opinión, llea un poco tarde, pero todo lo que sea defender los intereses de la provincia va a contar con mi apoyo".

Por su parte, la secretaria general de CC OO-PV, María García Alcolea, recordaba que la concentración de este viernes se ha hecho coincidir con el quinto aniversario de la gran manifestación de Valéncia para reclamar una financiación justa, y que el escenario elegido ha sido Alicante por la discriminación presupuestaria que sufre. Así, ha recordado que en las últimas semanas se han intensificado las gestiones, y que eso ha permitido incrementar las partidas para la provincia. En cualquier caso, considera que "sigue siendo insuficiente", y que debe haber una solución definitiva.

El presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, destaca que este viernes, a través de la concentración, "Alicante ha dicho basta a una injusticia que nos perjudica omo sociedad, a pesar de ser la quinta provincia que más aporta al PIB del Estado".

Yaissel Sánchez, secretaria general de UGT en l'Alacantí-Les Marines, ha subrayado, por encima de todo, el "mensaje de unidad" lanzado en la protesta, con la presencia de todas las fuerzas políticas, los sindicatos, los empresarios y la sociedad civil, mientras que su homólogo en CC OO, Paco García, subraya que, con todas las acciones que se vienen desarrollando en las últimas semanas, "ya hemos conseguido los mejores presupuestos que ha tenido nunca la provincia", en referencia tanto a la ampliación de los Presupuestos Generales, como también a las inversiones de la Generalitat para compensar el déficit del Estado.

Luis Rodríguez, presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA), también ha enfatizado que en la protesta "hemos estado todos", expresando su confianza en que "sea el principio para que no vuelva a pasar lo mismo con las pírricas inversiones que se destinan a la provincia".

En parecidos términos se ha expresado el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quien también ha destacado la unidad y la insistencia en la reivindicación, "a pesar -ha lamentado- de que los partidos en estos momentos parece que estén a otra cosa, como la guerra y la inflación, y haya comunidades que se sientan cómodas con el actual sistema de financiación".

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, ha defendido que el futuro del turismo depende en gran medida de las inversiones para Alicante. "Mantenemos buenos niveles a pesar del ninguneo. Es necesario que se doten recursos para mantener la actividad turística, una industria que no se puede deslocalizar".