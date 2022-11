La reivindicación era compartida, unitaria. Todos los partidos del arco parlamentario valenciano (excepto Vox), agentes sociales y sociedad civil sujetaron la pancarta de la Plataforma per un Finançament Just. Juntos, se echaron a la calle para reivindicar que se corrija el déficit inversor del Gobierno en la provincia de Alicante y, en la misma línea, para reclamar suficiencia financiera para la Comunidad Valenciana en el reparto de fondos del Estado. El plus de la convocatoria fue, sin duda, la asistencia del Gobierno autonómico, la presencia de los once consellers por la cuota del PSPV, Compromís y Unides Podem. Estaban todos porque todos participaron a primera hora de la mañana en el pleno del Consell, encabezado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La reunión se celebró en la capital provincial, precisamente, para facilitar su posterior desembarco en la protesta. Solo faltó el máximo representante institucional de la Generalitat Valenciana. Una ausencia con la que Puig, paradójicamente, cobró protagonismo. La oposición, liderada por Carlos Mazón (PP), no pasó por alto su falta en un contexto preelectoral que motivó que todos los representantes políticos posaran juntos para la foto, sí, pero sin perder la ocasión de enredarse en un cruce de reproches para imponer su relato con la vista en su electorado.

A la misma hora que comenzaban a llegarlos primeros asistentes a la protesta, Puig recorría el camino de vuelta hasta València para clausurar un congreso de la Organización Internacional del Trabajo junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Una destacada ausencia que, estaba cantado, sirvió de munición a la derecha. Porque lo cierto es que todos acudieron dispuestos a remar en la misma dirección con base en la agenda reivindicativa pactada, pero, en la antesala de los procesos electorales de 2023, todos, a un lado y otro del tablero político, se esforzaron en marcar perfil propio y, de una forma u otra, tratar de sacar rédito electoral. Segunda concentración en 15 días por el agravio en los Presupuestos con una corta participación «Necesitamos estar todos unidos y es verdaderamente lamentable que la principal figura institucional de la Comunidad Valenciana no esté defendiendo los intereses de la provincia de Alicante. Es una pena que no haya venido a dar la cara». Con esas palabras, el jefe de los populares valencianos y presidente de la Diputación de Alicante inició sus declaraciones, con un ataque directo a Puig con el que, además, aprovechó para arremeter contra Pedro Sánchez. Porque, según Mazón, llega un momento en que hay que elegir entre el presidente del Gobierno o la provincia de Alicante y, según consideró, Puig eligió hace tiempo a Sánchez. Ese fue un mensaje que fue repetido de forma machacona por los cargos con carné del PP que acudieron a la protesta. Abrió la veda Mazón y no tardó en seguirle la secretaria general del PPCV y síndica en las Cortes Valencianas, María José Catalá, quien, en principio, no tenía prevista su asistencia a la convocatoria. De hecho, fuentes de su formación política aseguraban esta semana que Catalá tenía agenda en València este viernes. Por sorpresa, acabó en primera fila, sujetando la pancarta que rezaba «Por un modelo de financiación justo. Más inversiones para Alicante». De otra forma, tampoco se hubiera entendido que la voz de Mazón en el Parlamento autonómico y número dos del partido, hubiera mantenido sus quehaceres en la capital del Túria mientras los suyos ponían el foco en las ausencias, en los que no acudieron a defender a la provincia peor tratada en las cuentas del Ejecutivo español. Puig no pudo evitar entrar al trapo tras el dardo de Mazón. Es algo que normalmente evita. Prefiere no darle ni un ápice de protagonismo, aunque hace unos días ya cuestionó desde las Cortes que el presidente de la Diputación tuviera un sueldo mayor que el del jefe del Consell. «Nos gustaría que el PP, además de esa aportación extraordinaria al debate político, tuviera algún tipo de interés real en cambiar el modelo de financiación». El president respondió así a las críticas que se vertían contra él desde Alicante. Justificó que él estaba donde le tocaba estar, que era con la vicepresidenta Díaz, pero subrayaba que el Consell había estado «bien representado, con todos los miembros» en la protesta. Su ausencia había sido anunciada por Presidencia días antes. Se alegó que el jefe del Consell, por lo general, no acude a actos de ese tipo. Por lo general porque lo cierto es que hace un año sí participó en la manifestación de esta misma Plataforma en València para reclamar, de igual modo, una financiación justa para la región. También el pasado jueves acudió a Barcelona al acto reivindicativo por el Corredor Mediterráneo, enmarcado en un encuentro entre empresarios y Gobiernos autonómicos. Concentración por el agravio presupuestario: entre la unidad y el desgaste al Gobierno Desde València, Puig devolvió el ataque al PP. Subrayó que el Gobierno central no puede cambiar solo el modelo que define el reparto de fondos del Estado entre las comunidades autónomas porque eso es algo que requiere de una amplia mayoría parlamentaria y, por tanto, se ha de hacer necesariamente con el PP, un partido que, según remarcó, mantiene visiones diametralmente opuestas desde las diferentes comunidades con respecto a la reforma del modelo de financiación. «Ahora Alberto Núñez Feijóo tiene una posición muy distante de la Comunidad Valenciana», apostilló. «Nosotros estamos por el diálogo, el consenso y el acuerdo. Ese es el camino», añadió el jefe del Consell, quien sacó pecho de que el Gobierno que preside ha demostrado perfectamente la consideración especial que mantiene con respecto a la provincia de Alicante. Ese fue el mensaje que lanzaron los cargos orgánicos e institucionales socialistas que acudieron a la protesta, que pusieron el foco en la infrafinanciación autonómica y las dificultades de negociar con el PP el cambio de modelo, destacando en positivo el aumento de 51 millones para inversiones de Alicante a través de las enmiendas al Presupuesto General del Estado para 2023, así como el esfuerzo inversor que realizará la Generalitat el próximo ejercicio, al destinar un 40% de las inversiones a la demarcación alicantina. Aitana Mas: “Exigimos una reforma inmediata del sistema de financiación” También Compromís se apuntó el tanto de los 51 millones. De hecho, el diputado Joan Baldoví remarcó que había sido conseguido gracias a la pinza ejercida por los valencianistas, obviando que ese aumento fue pactado con el PSOE y Unidas Podemos. Los morados, por su parte, reivindicaron lo que es justo para Alicante y la Comunidad al tiempo que trataron de poner paños calientes con un Gobierno, el estatal, del que forman parte. En la protesta hubo presencia de Cs y cargos institucionales de la formación naranja ávidos de hacer declaraciones a los medios en un intento de ganar visibilidad en tiempos complicados para un partido que va camino de la desaparición.