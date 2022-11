El Fondo de Cooperación vuelve a aparecer en el horizonte. El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante (PP y Cs) ha mantenido la primera reunión con los partidos de la oposición (PSPV y Compromís) para buscar un acuerdo sobre el presupuesto de la institución provincial de 2023 y el plan inversor del Consell vuelve a ser el gran escollo a salvar para lograr el entendimiento. Los partidos de izquierda fían el pacto a que se produzca un mayor acercamiento con la Generalitat, tras un mandato en el que los encontronazos entre las instituciones que presiden Carlos Mazón y Ximo Puig han sido la tónica habitual.

Lo cierto es que, de momento, la Diputación está obligada a destinar 13,4 millones de su presupuesto del próximo año al Fondo de Cooperación. En un intento por evitarlo, la institución provincial ha presentado un recurso ante el TSJ de la Comunidad Valenciana para lograr la suspensión cautelar. El equipo de gobierno estima que la respuesta de la Justicia se producirá a principios del próximo mes de diciembre, por lo que están trabajando con dos planes de presupuesto en paralelo, en función de que se tengan que destinar los 13,4 millones al plan del Consell o no.

Reuniones

En la primera reunión mantenida, en la que participaron los portavoces de PP (Eduardo Dolón), Cs (Javier Gutiérrez), PSPV (Toni Francés) y Compromís (Gerard Fullana), se fijó un calendario para que la oposición presente sus propuestas, que finaliza este viernes. Tras recibir el planteamiento de los partidos de izquierda, la próxima semana está previsto que se celebre una nueva reunión de concreción, que sería la antesala para que se inicien los trámites de aprobación. En el equipo de gobierno son optimistas, ya que aseguran que se están trabajando con una semana de antelación con respecto a la negociación del año pasado.

Sobre el asunto más espinoso, el del Fondo de Cooperación, Dolón sostiene que «el equipo de gobierno no se ha opuesto nunca». Eso sí, matiza: «Lo que no puede ser es que la Generalitat imponga sus condiciones. Es una pena que hablen de consenso y diálogo, y luego no lo apliquen». El también alcalde de Torrevieja argumenta, igualmente, que la Diputación tiene que hacer frente al pago de más de 20 millones de euros correspondientes a las competencias impropias que asume.

Aunque Dolón afirma que el mandato que les ha dado Mazón para negociar con la oposición es el de buscar el consenso, las posturas no parecen del todo próximas. Toni Francés lamenta que en la primera reunión no se les haya presentando «ni la línea que va a seguir el presupuesto ni un simple borrador». En cuanto a la gran polémica en torno al Fondo de Cooperación, el portavoz del PSPV cree que en este terreno no hay mucho que discutir, ya que la Diputación está obligada a consignar los 13,4 millones, pese a que el equipo de gobierno mantenga la esperanza en la respuesta que ofrecerá el TSJ.

Propuestas

En la primera reunión mantenida, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, plateó algunas propuestas al equipo de gobierno, como la que ha denominado Plan de Inversiones Estratégicas. Con este planteamiento, los valencianistas pretenden que el presupuesto de la Diputación del próximo año compense a todas las comarcas de la provincia, después del fuerte esfuerzo inversor que supone la construcción de los dos centros de congresos en los que se están trabajando en los principales núcleos poblacionales, Alicante y Elche.

«Da igual el nombre que se le quiera dar a las propuestas. Lo importante para que las aceptemos es que sean viables», responde Dolón ante el planteamiento realizado por Fullana. Desde Compromís se sigue insistiendo, también, en que la Diputación tiene que igualar su esfuerzo inversor con el que realiza su homóloga en Valencia para llegar a un acuerdo.