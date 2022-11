Los municipios de la Comunidad Valenciana tendrán vía libre para activar la tasa turística en diciembre de 2023. El gravamen a las pernoctaciones que impulsa el Botànic, con el rechazo frontal de la oposición, superó este miércoles su último debate en las Cortes Valencianas y será este jueves cuando se lleve a cabo la votación definitiva. La luz verde al nuevo impuesto está garantizada gracias a la mayoría de votos que concentra la izquierda. El PSPV, Compromís y Unides Podem han alineado su discurso con base en los preceptos que recoge el texto final de la norma, poniendo el acento en dos cuestiones: será de carácter municipal y voluntario. Por tanto, solo será aplicada por aquellos ayuntamientos que así lo consideren. La derecha parlamentaria mantuvo su negativa a la activación de esta medida y responsabilizó en última instancia al jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, de lo que consideran que es un ataque contra el motor turístico, que tiene un especial peso en la provincia de Alicante. El PP se comprometió a derogar la tasa si gobierna.

Siete años han transcurrido desde que la izquierda valenciana abrió el melón de la tasa turística, que encara ahora la recta final para su aprobación. La norma que se incorpora al ordenamiento jurídico de la Comunidad ha supuesto un vector de controversia entre las agrupaciones progresistas valencianas, que han sido protagonistas de un tira y afloja que, finalmente, se ha traducido en una norma que no se tendrá que aplicar en todo el territorio autonómico, como estaba previsto inicialmente. De esta forma, los municipios podrán gravar con una horquilla entre 0,5 euros y dos euros las pernoctaciones que se realicen en los establecimientos hoteleros en función de su rango. Esa es una posibilidad que se materializará siempre y cuando la izquierda retenga el Consell tras las elecciones previstas para el 28 de mayo de 2023. De producirse un cambio en el equilibrio de fuerzas, la norma podría no llegar a aplicarse. El texto legal recoge una moratoria de un año que retrasa su aplicación hasta después de los comicios autonómicos.

En todo este tiempo, los socialistas han sido la pata del Consell que más resistencia han mostrado a la tasa. El compromiso para su activación se contrajo durante la negociación de los presupuestos de 2022 y, a fin de cuentas, se ha estirado cuanto se ha podido su entrada en vigor. Más todavía teniendo en cuenta el complejo contexto económico que lo ha inundado todo durante el último año. A los últimos coletazos de la pandemia se ha unido la grave crisis energética producida a partir de la invasión de Ucrania. Con ese escenario, el sector hotelero de la Comunidad Valenciana, uno de los más afectados por el bloqueo del covid, ha redoblado la oposición contra una tasa con la que nunca estuvieron de acuerdo al tiempo que Puig ha tratado de hacer equilibrios. Por un lado y como jefe del partido, ha permitido que el grupo parlamentario socialista empujara a favor de la norma, con los condicionantes de que sea municipal y voluntaria. Por otro lado, durante todo este tiempo ha venido lanzando el mensaje de que no era una prioridad y que, además, no era un buen momento para activarla. Aunque han sido los socialistas de las Cortes los que han forzado que se aprobara una moratoria de un año, desde la bancada del PP, Cs y Vox han dirigieron sus ataques al presidente de la Generalitat y candidato del PSPV-PSOE de la Comunidad Valenciana en los próximos comicios.

"Hoy se consuma el disparate que ha querido Puig, que es el mayor culpable de que se apruebe la tasa. Ha dado instrucciones para que cuente con mayoría en la Cámara". "Los valencianos pagaremos un nuevo impuesto para dormir. El regalo de Puig a los valencianos es un nuevo impuesto". Esas fueron algunas de las afirmaciones que el diputado del PP Manuel Pérez Fenoll lanzó desde la tribuna de las Cortes. El popular trató de dibujar a un jefe del Consell que ha sido rehén de los valencianistas y los morados para aprobar esta norma. También puso en el foco al secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, que encabeza el sector de los críticos del partido con respecto a la aprobación de esta tasa. "Colomer tendría que dimitir tras ser vilipendiado por Puig y por sus compañeros", añadió.

La diputada Trini Castelló (PSPV-PSOE) puso el acento en los "aspectos positivos" de la ley y, en definitiva, entonó los mismos argumentos que vienen repitiendo sus socios con vehemencia, sobre todo en el último año. "Ayudamos a la ciudadanía valenciana, ustedes los condenan a pagar los servicios municipales por sí solos". Con esas palabras, la parlamentaria refrendaba que también los socialistas defienden ahora que los residentes en municipios turísticos afrontan el pago por unos servicios de los que, en definitiva, también se benefician los turistas, como la iluminación viaria o la limpieza urbana. Y eso es algo que consideran injusto.

Castelló enfatizó que desde que se presentó la proposición de ley "no han dejado de hablar con todos los que han querido dialogar" y se les ha pedido aportaciones para mejorar el texto inicial. En ese sentido, explicó que la recaudación se puede utilizar también para impulsar planes de sostenibilidad turística y digitalización, que no se puede incluir el precio de la tasa en las reservas de las estancias o que los municipios que no la vayan a adoptar no tendrán que hacer nada, como pedía la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. También dijo que se han añadido propuestas del propio Colomer, al que agradeció haberlo hecho de la manera más "elegante".

"¿No la quieren aplicar? Pues no la apliquen. En nuestra propuesta caben ustedes también", le dijo al PP tras rechazar las acusaciones de "turismofobia".

La diputada se refirió al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y sus afirmaciones sobre que no activará la tasa en la ciudad. Castelló subrayó que para ello, primero, tendrá que mantener la Alcaldía tras los comicios. Y dijo sobre la ahora candidata socialista a la Alcaldía, la síndica Ana Barceló, que ella se sentará con el sector y con la ciudadanía para explicar que con la tasa se podrían recaudar dos o tres millones de euros que, al parecer, "a Barcala le sobran".

Desde las filas de Compromís y de Unides Podem se celebró con énfasis que la propuesta, por fin, encara la recta final para su aprobación. "Es una ley razonable. No tiene sentido hacer una oposición frontal. El resultado de la aprobación será positivo y, en ultima instancia, dependerá de los municipios", dijo Ferran Martínez, de los morado. En esa línea, advirtió que para su formación este es solo el punto de partida. "Ahora la faena se centra en el ámbito municipal" para que se active el gravamen. "No se trata de vanagloriarnos de récords de turistas, sino de que se ponga en valor el patrimonio, se protejan los espacios naturales y se garantice el bienestar de todos, vecinos y visitantes", añadió.

La síndica de Compromís, Papi Robles, subrayó que la tasa está activa en 21 de los 30 países europeos, celebró el acuerdo botánico y dijo que la Comunidad se sitúa en un espacio europeo de turismo sostenible. "La patronal nos dijo que no era el momento y la ley tiene una moratoria de un año", precisó, añadiendo que desde ahora los ayuntamientos tendrán una herramienta para poder recaudar más e invertir en mejorar la oferta turística o las infraestructuras. Una vez más, insistió en que el sector no está solo representado por la patronal, sino también por los trabajadores y defendió que las asociaciones de vecinos deben tener voz en esta cuestión. También dijo que harán "pedagogía" y trabajarán para que los consistorios apliquen esta tasa.

Desde Cs, Carlos Gracia sostuvo que, con esta norma, "se consuma la traición del Botànic al sector turístico" mientras que Puig "se rinde ante sus socios y baile como un títere al compás de sus compañeros de bancada". Destacó asimismo que el turismo genera una recaudación de 4.000 millones en las arcas de la Generalitat mientras que la Administración sólo invierte un tercio de ese dinero en el sector. Y consideró que el PSPV es cada vez "más nacionalista, populista y turismofóbico", criticando que se vaya a ir "en romería" por los municipios para hablar de la bonanza de una tasa que es una "puñalada" a los alojamientos turísticos y que "probablemente" acabará en el Tribunal Constitucional. Ana María Cerdán, de Vox, cuestionó el afán recaudatorio de esta ley.

La norma se activará un año después de su aplicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, lo que sucederá en pocos días. De esta forma, se espera que los municipios que lo deseen puedan aplicar la tasa a partir de diciembre de 2024.

Los ingresos que se obtengan por este tributo indirecto propio se destinarán íntegramente, según la norma, a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible en la Comunidad Valenciana, como la mejora de servicios o políticas de acceso a la vivienda afectados por la afluencia turística. La ley contempla exenciones para los menores de 16 años, las personas con una discapacidad del 66 % o más, los programas sociales subvencionados por las Administraciones, los congresos científicos o las competiciones deportivas oficiales.