La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha recordado este viernes al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, contrario a la tasa turística, que los miembros del Gobierno valenciano cumplen mandatos de las Cortes: "Cumplimos con mandatos de las Cortes, ya sea una PNL, una ley o lo que sea", ha dicho. Mas se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por las reticencias de Colomer a aplicar la tasa turística, aprobada este jueves en el Parlamento valenciano siete años después de proponerse por primera vez con los votos de los tres grupos del Botànic. Al respecto, Mas ha afirmado que es cuestión de “mandato de las Cortes". "Estamos sometidos a la acción del Parlamento valenciano y cumpliremos los acuerdos a los que se llegue allí", ha aseverado.

Discordia

La vicepresidenta también ha pedido rebajar el "ruido" alrededor de la implantación de renovables en el territorio, un elemento de discordia entre los tres grupos del Botànic, aunque ha admitido que se puede "mejorar" su tramitación. Ha indicado que la Comunidad Valenciana tiene instalados ya 1.000 megavatios y que el objetivo en 2030 es alcanzar los 6.000, por lo que quedan siete años para implantar esos otros 5.000. "Estamos en cifras superiores a comunidades como Madrid y Cataluñaa", ha manifestado. Mas ha admitido, no obstante, que "hay posibilidades de mejorar la tramitación", pero "se está intentando coordinar a las tres consellerias competentes en la materia", y ha subrayado la dificultad que esto conlleva. Asimismo, ha señalado que se ha incrementado el personal para ello.

La vicepresidenta ha remarcado que hay que establecer una coordinación entre la preservación del paisaje y "caminar con firmeza y contundencia para instalar los 5.000 megavatios que quedan", y ha señalado que "ahora sí" trabajan "de la manera más coordinada posible". Por otra parte, Mas ha asegurado que no ve especial "tensión" en las Cortes entre los grupos del Botànic, sino que ve un "debate en torno a propuestas" mientras que ha considerado que la oposición se encarga de generar "bronca por bronca". "Me avergonzó la sesión de control de ayer", ha manifestado. La titular de Igualdad ha insistido que los partidos del Botànic están "debatiendo sobre cuestiones concretas que afectan a la ciudadanía" y ha manifestado que estos argumentos "tendrían que prevalecer siempre por encima del ruido y de unas distorsiones no propias de un parlamento", ha dicho en referencia a la actitud de la bancada de la derecha.

Presupuestos

Mas también ha reclamado este viernes una "ejecución alta" de las inversiones que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Alicante, y ha advertido de que "no se trata solo de reflejarlo en un papel". Así ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las cuentas estatales, aprobadas este jueves en el Congreso de los Diputados. "Al inicio de la presentación del borrador de la ley, la provincia de Alicante no quedaba bien parada", ha recordado Mas, que ha denunciado que las inversiones "se reducían de forma sustancial". "Estábamos a la cola, con 200 y pico euros menos por habitante", ha lamentado, unas cifras por las que la provincia de Alicante "seguía estando marginada".