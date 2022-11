La defensa de la Diputación Provincial de Alicante, una institución que este año celebra su segundo centenario, fue el foco principal sobre el que giró el debate entre dos de sus presidentes, el actual, Carlos Mazón (PP), y el que la dirigió en el mandato entre 1991 y 1995, Antonio Mira-Perceval. El Club INFORMACIÓN reunió el pasado jueves a ambos dirigentes en el encuentro «La Diputación en la vida de los alicantinos», donde se hizo un recorrido por la historia de este organismo poniendo en relevancia la modernización que ha vivido la institución, las competencias impropias que le ha tocado asumir en según qué situaciones a lo largo de los años y la gran apuesta de la Diputación: la lucha contra la despoblación.

Después de 200 años de vida, poner en duda el papel que cumple la Diputación en la sociedad, y en concreto en la alicantina, puede formar parte del guion natural de la vida, pero «las instituciones en sí mismas dependen también de cómo las defendamos. Cuando una Diputación se excede o no llega a lo mínimo que tiene que hacer está poniendo en duda su propia supervivencia porque con ello pone en duda a los ayuntamientos y también a los ciudadanos», apuntó Mazón. La defendió alegando que «no quedan muchas instituciones de ámbito provincial que defienda esta circunscripción llamada provincia, que es la base la autonomía y del Estado Español. La principal administración que cuida la provincia es la Diputación, y esta es la gran responsabilidad que tenemos cualquiera que estemos en ella, trabajar para una institución que tiene 200 años y obrar en consecuencia a ello». A lo que Mira-Perceval apuntó que «hace 40 años ya se hablaba de si eran necesarias las diputaciones, no es un debate nuevo».

El expresidente socialista destacó la modernización de la Diputación, y por tanto de la provincia, como elemento clave en su historia al recordar, por ejemplo, que la institución fue pionera en usar medios aéreos para salvamento con helicópteros. Mira-Perceval hizo un repaso por el inventario de las iniciativas que a lo largo de los años ha emprendido esta administración, como la puesta en marcha de la EUIPO y el asesoramiento de municipios, el vuelco a la cultura que se ha dado a través de la actividad del Gil-Albert, y destacó la labor de otros organismos que están vinculados a la Diputación, como son Proaguas o Suma.

Por su parte, el actual presidente del organismo provincial reivindicó que «si no hubiera sido por la Diputación no habríamos tenido, en la etapa socialista, el hospital de Sant Joan d’Alacant o el de Orihuela, y en la etapa popular se apostó por el ADDA, debido a la falta de inversión real en infraestructuras en la provincia, lo cual supuso un desencuentro con el Partido Popular de la autonomía». Mazón enfatizó que «cuando llega el momento de hacer inversiones estratégicas, la Diputación debe estar ahí, en los momentos en los que esa inversión no llega por parte de las administraciones superiores. Lo que tengo claro es que si no existiera la Diputación no estaríamos vivos en esta batalla». Un aspecto que dio paso en el debate a abordar el posible contrapoder que ejerce el organismo provincial frente a la autonomía en numerosas ocasiones, a lo que el presidente de la Diputación aseguró que, aunque el organismo que preside no debería ser un contrapoder, «ha habido momentos en los que, para defender a la provincia, la institución provincial no ha tenido más remedio que obrar en consecuencia». El dirigente también mencionó las «competencias impropias» que le ha tocado asumir a la Diputación y destacó el poder de cohesión que el organismo tiene en la provincia en cuanto a la prestación de servicios, poniendo de ejemplo el hospital provincial, la orquesta sinfónica internacional o el hecho de que las dos universidades de Alicante están investigando juntas sobre inteligencia artificial. «Hemos hecho de estructura de coser la provincia más allá de nuestras propias competencias», matizó el presidente.

La despoblación, el gran reto

La provincia de Alicante cuenta con 30 municipios con riesgo de despoblación, y 88 con menos de 5.000 habitantes, de un total de 141 municipios. A este respecto, ambos presidentes coincidieron en el papel fundamental y necesario que cumple la Diputación con las poblaciones pequeñas. Mira-Perceval hizo mención al plan de carreteras que se desarrolló mientras estaba en la dirección provincial para mejorar la comunicación de los municipios pequeños, así como la creación de las agencias de montaña o la red de repetidores de televisión de la provincia.

Mazón aseguró que la Diputación es «imprescindible» para los municipios pequeños, los cuales «no tendrían alumbrado, alcantarillado ni aula de cultura si no fuera por la Diputación». No obstante, Mira-Perceval apuntó que tiene sus «reservas» en lo que se refiere a atender y centrarse solo en los municipios de pocos habitantes porque «podemos fallar». Así puso de ejemplo a SUMA: «Si la hubiéramos creado solo para aquellos ayuntamientos que no podían hacerse la gestión tributaria lo habríamos hecho mucho peor que está ahora». Y recomendó que «más que orientar a la Diputación a que sea la beneficencia de los municipios pequeños hay que orientarla a que sea el órgano de solidaridad de todos los municipios».

Concejal o diputado

Durante el debate se comentaron las ventas y los inconvenientes de la doble dedicación de los diputados, en lo que respecta a los ayuntamientos de sus localidades y a la propia Diputación. «Está claro que, cuanta más dedicación haya, mejor será. Se nota cuando en una legislatura hay una mayor dedicación que cuando hay bipolaridad en los diputados», matizó el presidente de la Diputación. Mira-Perceval recordó que no es la primera vez que se ha planteado que, cuando un político es elegido diputado, pierda su condición de concejal. El expresidente argumentó que «es muy difícil llevar una gestión en la Diputación y al mismo tiempo tener una responsabilidad fundamental en el ayuntamiento. Hay que buscar un equilibrio en cada mandado» y propuso que aquel que tiene una dedicación fundamental en su municipio, «en la Diputación debería estar para participar y opinar pero es muy difícil que pueda llevar a cabo un área de gestión, y lo mismo ocurre a la inversa». Sin embargo, señaló que, si los diputados dejaran de ser concejales, la institución provincial «volaría al margen de los ayuntamientos», algo que calificó como negativo.

Llegado al final del debate, el expresidente socialista puso de manifiesto que si el organismo provincial «se adapta a los tiempos como ha hecho en estos 200 años tendrá una larga vida, y para ello, tiene que ser capaz de anticiparse a los cambios que se van a ir produciendo y apostar por la modernización».

Mazón, por su parte, apostó por reivindicarse con eficacia «porque va a ser la mejor manera de que dentro de 200 años podamos celebrar 400 años de historia».