A seis meses de las elecciones autonómicas, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, tiene claro que el enemigo está en la oposición. Ni en el Botànic ni mucho menos en Compromís. La número dos de la Generalitat defendió ayer, en su debut en los debates organizados por el Fórum Europa, que el Gobierno valenciano está unido y en plena forma y negó problemas por los liderazgos en la coalición (aunque mantiene abierta la puerta a competir por ser candidata a presidenta).

Cerradas esas heridas internas, Mas apuntó hacia la derecha y cargó contra el PP valenciano, a quien acusa de ejercer una oposición «irresponsable» por «confrontar» con temas identitarios como la lengua o el agua a falta de ideas propias.

Es habitual que la vicepresidenta actúe de mediadora en el Ejecutivo de coalición y ayer no fue una excepción. Además de hacer un balance «más que positivo» de las dos legislaturas del Botànic, Mas señaló que el Consell tiene «cuerda para rato» y minimizó la posibilidad de un adelanto electoral por parte de Ximo Puig, un extremo que viene agitando el PP valenciano. La líder de Compromís abogó por que se celebren «cuanto más tarde, mejor».

«Somos un gobierno estable y que responde a las necesidades de la ciudadanía. No hay prisa (para ir a elecciones) porque estamos a punto de aprobar los octavos presupuestos seguidos en tiempo y forma. El Botànic funciona y está preparado para reeditarse, da igual el cuándo», amplió Mas, que estuvo arropada por los otros tres consellers de Compromís -Raquel Tamarit, Rafa Climent e Isaura Navarro-, por el titular de Hacienda, el socialista Arcadi España, y Rosa Pérez (EUPV), además de por el presidente de las Cortes, Enric Morera.

La alicantina se mostró igualmente conciliadora sobre la reforma fiscal y evitó entrar al choque con el ala socialista, que ahora quiere ir más allá y rebajar el Impuesto de Sucesiones a la empresa familiar, un punto en el que no hay acuerdo posible con Compromís y Unides Podem.

También exhibió cohesión interna ante la polémica por la ley del «sí es sí» y de la modificación de la sedición, asumiendo las tesis ya defendidas en otras ocasiones por la misma portavoz del Consell o Puig. Así, destacó que la ley de libertad sexual es una «muy buena» ley y abogó por dar tiempo al Gobierno para «decidir si la interpretación» de la norma «va encaminada a lo que era la voluntad del legislador», mientras que sobre la sedición incidió en lo «positivo» de homologar las penas a la UE.

Mas extendió esa voluntad de conciliación a su propia coalición, negando que exista «ningún problema con los liderazgos» en Compromís. De hecho, desveló que su voluntad era que el diputado y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ejerciera de telonero en el desayuno informativo de ayer «para escenificar la sintonía y el buen rollo» que impera a nivel interno, pero un viaje a Bruselas le impidió asistir.

No se excluye como candidata

En todo caso, Mas no se excluyó de la carrera por liderar la lista de Compromís a la Generalitat. «No lo he empezado a pensar, tengo mucha faena como vicepresidenta, consellera, portavoz, madre... Hemos marcado de plazo hasta enero para poder elegir y hasta entonces seré fiel y centraré mis esfuerzos en la conselleria», ahondó antes de repetir que no le gustan los «personalismos».

Mas cambió el tono cuando fue preguntada por el «procés silencioso» que denuncia el PP y su líder, Carlos Mazón, que está aconteciendo en la Comunidad.

«Cuando te faltan ideas...», dijo la vicepresidenta, que acusó al presidente del PPCV de crispar con asuntos identitarios y de agitar un programa electoral «irresponsable» en un contexto de crisis inflacionista y climática. «Los que venimos de Alicante sabemos que la lengua es un elemento de confrontación. He visto utilizar algo que es de todos y un motivo de orgullo como es ser bilingüe para dividir y obtener rédito electoral», afeó Mas al también alicantino Mazón.

Según la portavoz, la lengua y el agua son el «sota, caballo y rey» de un PP que «lo único que ofrece en momentos inciertos es crítica y confrontación». Además, acusó a los populares de hacer «antipolítica» agitando el debate «demagógico» de los sueldos en el Consell, especialmente «cuando Mazón cobra más que el president y los consellers».