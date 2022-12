Es imperativamente necesario que todas las administraciones vayamos en la misma dirección sin ponernos palos en las ruedas. Para ello es fundamental que nuestras ciudades y pueblos sean contemplados por las distintas Administraciones bajo un mismo prisma de igualdad en el trato y en las mismas condiciones de partida para el desarrollo de todos nuestros municipios. Y para ello es necesaria una financiación y esta dista mucho de ser suficiente». Así de claro dejó su mensaje Javier Gutiérrez Martín, diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios de la Diputación de Alicante durante su intervención en el foro, donde puso en valor el papel que cumple la institución provincial con todos los municipios, sobre todo con los más pequeños, un aspecto en el que destacó que «las herramientas al servicio de nuestros municipios son el espíritu de la Diputación de Alicante».

Entre otros aspectos, Gutiérrez Martín remarcó la infrafinanciación que sufre la Diputación de Alicante desde hace años. «La media por habitante en el presupuesto de las diputaciones del arco mediterráneo es de 249 euros, mientras que la Diputación de Alicante se reduce a 145 euros por alicantino. Una diferencia de más del 70% de infrafinanciación. Alicante debería disponer de 470 millones, frente a los 270 millones actuales». Un hecho que depende «de quienes abren y cierran el grifo: el Estado, en la mayor medida, y de las comunidades autónomas en su compensación», según expresó el diputado, al mismo tiempo que reivindicó que «no podemos garantizar el progreso si no establecemos las bases de inversión necesarias para que no seamos los ‘pedigüeños’ de la Comunidad Valenciana». Para ir por el camino del progreso, el diputado destacó «el eje ferroviario entre Alicante-Elche, el verdadero desdoblamiento de la CV 800 de Xixona, y no un tercer carril de tres kilómetros, la mejora de la línea histórica de Ferrocarril entre Alcoy y Xàtiva, el Tren de la Costa entre València y Alicante, y la finalización de una vez por todas, y no por fascículos, del Corredor Mediterráneo».