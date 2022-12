El expresidente de la Generalitat Alberto Fabra ha confirmado en una entrevista en El Periódico Mediterráneo, diario del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, que ha aceptado el reto lanzado por Carlos Mazón para liderar las listas del PP en la provincia de Castelló en las próximas elecciones autonómicas.

«No puedo decirle que no. Debo arremangarme e intentar ayudar a que pueda conseguir el gobierno autonómico y el estatal», apunta Fabra en la citada entrevista, en la que además confiesa que la petición del actual presidente autonómico de los populares le ha causado «sorpresa»: «Que tanto tiempo después te digan ‘queremos que nos ayudes’ es un orgullo, implica saber que aún puedes ayudar a que tu partido logre buenos resultados». «Me hizo Mazón esta propuesta, que acogí con sorpresa y asumo con orgullo y responsabilidad», aseguró.

Fabra insistió en que se considera «un político de la vieja escuela y no me gusta cómo algunos entienden hoy la política». En ese sentido, apuntó que, de cara a la próxima campaña electoral, él es «más de escuchar propuestas, escuchar a la gente y el compromiso de que lo que digas que vayas a hacer puedas hacerlo después». «Creo que ir diciendo a la gente lo mal que lo está haciendo otro no va a convencer a nadie», lanzó el expresidente.