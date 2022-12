Altos representantes del PSPV y del PP volvieron a escenificar ayer el choque existente entre ambos partidos en cuanto a la progresividad fiscal. Así, el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, denunció que «Puig y los socialistas valencianos han renunciado a ser progresistas en materia fiscal y esto es una muy mala noticia para los que más lo necesitan en la Comunitat Valenciana», mientras que el portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Cortes, José Muñoz, reclamó a los dirigentes populares que «dejen la demagogia fiscal».

Mazón aseguró que «el Partido Popular está a favor de la supresión total del impuesto de sucesiones porque no tiene ningún sentido y es una injusticia y una inmoralidad que Puig solo quite este impuesto a las empresas y no a las familias y particulares».

Ante ello, José Muñoz, respondió que «ningún gobierno ha avanzado tanto en progresividad fiscal como el liderado por Ximo Puig, quien ha sacado adelante dos reformas fiscales que han bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras de la Comunitat Valenciana», al tiempo que recordó que «el 99% de los contribuyentes valencianos no paga el impuesto de sucesiones».

Muñoz subrayó además que «la propuesta fiscal del PP es una gran mentira y solo implica que las grandes fortunas se ahorren 5.000 euros en su herencia». «La propuesta fiscal de la derecha está pensada para las grandes fortunas y solo beneficiaría al 1,6 % de los valencianos», añadió el dirigente socialista.