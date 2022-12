Más allá de la enorme importancia de los asuntos abordados, la IX Cumbre Euromediterránea se convirtió también en un escaparate de lujo para la promoción de Alicante a nivel internacional. Y ahí Casa Mediterráneo desempeñó este viernes un papel fundamental, con un almuerzo en el que el protagonismo absoluto fue para la cocina de proximidad de cocineros tan reconocidos como Susi Díaz y Pablo Montoro, con sendos menús que lograron cautivar a los jefes de Estado y sus respectivas delegaciones, y una ambientación que corrió a cargo íntegramente de empresas de la provincia.

El almuerzo se celebró tras una primera reunión celebrada por la mañana en la Euipo. En medio de un amplio despliegue policial y con el edificio de Casa Mediterráneo acordonado, de manera que no se podía acercar nadie ajeno al encuentro en un radio de 50 metros, los invitados a la comida empezaron a hacer acto de presencia de manera paulatina. Y la primera anécdota no tardó en llegar, ya que la caravana de automóviles en la que viajaba el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, tuvo que ralentizar su llegada debido a que el jefe del Consell, Ximo Puig, se presentó en Casa Mediterráneo más tarde de lo que estaba previsto inicialmente. De hecho, si Sánchez no llega a retrasar su desplazamiento, hubiese sido recibido en esos momentos por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, de un partido, además, distinto al suyo, dado que pertenece al PP.

A partir de ahí, el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, fue el encargado de recibir al resto de jefes de Estado y de gobierno de los países que participaban en la cumbre. Así, por las puertas de acceso fueron pasando el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovik; el de Esolovenia, Janez Jansa; el de Grecia, Kyriakos Mitsotakis; el de Malta, Robert Abela; el de Portugal, António Costa; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El último en acudir fue el vicepresidente y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en representación de la primera ministra del país transalpino, Girorgia Meloni, quien se ausentó a causa de una gripe. Junto a ellos estuvieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, no acudió al almuerzo, dado que la delegación de su país llegó a Alicante por la tarde, trasladándose directamente a la sesión de trabajo de Ciudad de la Luz.

Los que sí se dieron cita en Casa Mediterráneo fueron el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera; la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé; la subdelegada en Alicante, Araceli Poblador, y Ximo Puig y Luis Barcala.

Menús de la tierra

Ya en el interior del edificio, los jefes de Estado tuvieron la oportunidad de disfrutar de un menú elaborado por la chef con una estrella Michelín Susi Díaz, del restaurante La Finca, de Elche, con una propuesta totalmente pegada a la tierra. El despliegue de sabores arrancó con una crema de erizo con tres quisquillas y pil pil de gamba, seguida de un helado de espárragos de Villena. A continuación se sirvió el primer plato, conformado por guisantes tiernos con puntilla y caldo de calamar, mientras que el segundo consistió en un arroz meloso de morralla de pescado cubierto con salmonete con aceite de oliva virgen extra. El guiño definitivo con los productos autóctonos y la simbología de la provincia llegó con el postre, a base de helado de turrón de Jijona con «tierra» de chocolate, en un molde que tenía la forma de la Dama de Elche.

Mientras los presidentes disfrutaban de este menú, el resto de asistentes lo hacían con la propuesta elaborada para la ocasión por el cocinero Pablo Montoro, del restaurante Espacio Montoro, de Alicante.

En total, se reunieron en Casa Mediterráneo un total de 94 comensales, ya que a los jefes de Estado y presidentes de Gobierno les acompañaban miembros de sus respectivas delegaciones, a los que se sumaron las autoridades autonómicas y locales.

Pero la comida no fue el único toque alicantino del almuerzo, dado que toda la ambientación de los salones corrió a cargo de empresas de la provincia. Así, Carpas Gracia y Alaves, ambas de San Vicente del Raspeig, se encargaron de montar una serie de carpas que delimitaban los espacios para los comensales, mientras que Florarte, de Alicante, se ocupaba de los centros florales de mesa.

Por su parte, Viveros Ferpas, también de San Vicente del Raspeig, habilitaba un área ajardinada con vegetación autóctona, como son las lavandas y los olivos.

Asimismo, la empresa Kava, de Petrer, se ocupaba del mobiliario para la comida, al tiempo que Hi Print, de Alicante, se encargaba de la impresión de una imagen en gran formato del fotógrafo Ángel Fitor, que representaba una medusa. Carmencita, de Novelda, aportó los molinillos de sal que figuraban en el interior de un estuche con el que se obsequió a los asistentes, mientras que el alicantino Rafa Galán fue el que captó las fotografías oficiales del evento. RG, igualmente, corrió a cargo de las instalaciones eléctricas.

Por último, el Instituto Tecnológico del Textil (Aitex), con sede en Alcoy, proporcionó un mantel elaborado a partir de botellas de plástico, sobre el que los jefes de Estado y Gobierno y las autoridades comunitarias estamparon sus rúbricas en el libro de firmas.

Andrés Perelló, que había ejercido de anfitrión durante el almuerzo, destacó que «hemos querido situar a a la provincia de Alicante como un punto de referencia en el Mediterráneo, promocionando tanto sus productos como sus empresas. Uno de los principales objetivos de Casa Mediterráneo es la promoción de la ciudad y su provincia, porque con eso también promocionamos la Comunidad Valenciana y España, y la verdad es que estamos muy satisfechos, porque hemos recibido la felicitación de todos los líderes».