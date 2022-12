«Político asintomático». Así se define -y se confiesa- en estos momentos el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante (UA) y exconseller de Transparencia Manuel Alcaraz. Y, de paso, ese es uno de los argumentos que utilizó a la hora de exponer las razones que le han llevado a escribir su última obra: El oficio de Casandra. Escritos de paciencia política, que se presentó este lunes por la tarde en el Club INFORMACIÓN, en un acto en el que participaron la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas; la rectora de la UA, Amparo Navarro; el director general de Contenidos de INFORMACIÓN, Juan R. Gil; junto la representante de la editorial Tirant lo Blanch, que ha publicado el libro. Un ejemplar en el que la pandemia está muy presente y que nace de los artículos que ha escrito a lo largo de los últimos tres años en la prensa. Unos artículos que, en muchos casos, como él mismo confesó durante el acto, fueron el punto de partida, junto a otros que se recombinaron y otros de los que apenas queda un párrafo y se han vuelto a reconstruir, y que se intercalan con otros capítulos nuevos, pero todos con un denominador común: la duda como único remedio que nos permite estar en democracia, según defendió. «Si uno duda, el sectarismo decae, aunque mientras se gobierna no se puede dudar, porque, si te pones a dudar, muchas cosas no se pueden hacer», alegó.

Alcaraz, en este sentido, incidió en que esta obra es «una gran declaración de amor a la política». Sobre el título y las alusiones al mito de Casandra, directamente señaló que no se siente un adivino, pero sí intenta una reflexión global sobre la crisis de la teoría y, por tanto, de la imaginación. Al hilo de esto, incidió en que «la posverdad no es la mentira, es la banalización de los temas importantes», y, parafraseando a Manuel Azaña, subrayó que lo preocupante no es que un político no sepa hablar, sino que no sepa de lo que habla.

Ahora bien, por encima de todo, reivindicó la prudencia como principal virtud de los políticos, tal y como sostenían los pensadores clásicos, y destacó que eso sólo es posible con paciencia y con tiempo para la reflexión. «La prudencia sólo se alcanza con paciencia», indicó.

Previamente, la rectora de la Universidad de Alicante había puesto en valor la obra de Alcaraz. Lo había hecho justificando su presencia en esa presentación en tres cuestiones muy delimitadas: el autor, el contenido y el continente. Respecto a Alcaraz, no sólo ensalzó su labor como compañero del departamento de Derecho Constitucional, sino que destacó dos de sus iniciativas cuando fue director de la sede de la UA: el Archivo de la Democracia y la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC). En cuanto al continente, celebró que el libro parta de artículos publicados en INFORMACIÓN y que la editoral sea Tirant lo Blanch, muy vinculada a temas jurídicos y dirigida por un egresado de la UA, Salvador Vives. En cuanto al contenido, entre otros calificativos, utilizó los de sagaz, honesto y elegante para describir la prosa del exconseller.

Juan R. Gil, por su parte, puso el acento en la «inflación» que hay de libros políticos y de análisis, citó los que habían presentado hace casi tres semanas el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias -Podemos- y el eurodiputado del PP José Manuel García Margallo en el mismo escenario, y apuntó que la obra de Alcaraz es distinta porque tiene un matiz diferenciador muy claro: «No es un libro contra nadie, sino contra la pereza intelectual», sentenció.

Finalmente, la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, resaltó la capacidad que tiene Manuel Alcaraz «para situarte los pies en la plaza», ya sea a través de sus publicaciones, ya sea a través de las conversaciones con él. Alabó, al respecto, todo lo aprendido respecto a la importancia de la palabra, del acuerdo y de la deliberación, y también respecto a la necesidad huir del ruido como pilares en los que se debe asentar la lealtad institucional y la calidad democrática.