¿Cuál es el papel de las diputaciones en el S. XXI? ¿Le augura un largo futuro?

Las diputaciones provinciales son instituciones centenarias que han ido adaptándose a lo largo de los años a los avances sociales, políticos y económicos de nuestro país. Sin ir más lejos, la Diputación de Alicante conmemora este año su 200 aniversario y es notorio que su efectividad y eficacia está más vigente que nunca. Sin su existencia, este último periodo en el que hemos tenido que afrontar varias crisis económicas, sanitarias y energéticas, los ayuntamientos hubieran estado abocados a la asfixia de sus arcas locales. El papel que desempeñan en la atención cercana y prioritaria a los municipios, especialmente a los más pequeños y con menos recursos, es irremplazable, por tanto, debemos garantizar su futuro y pervivencia, porque son la primera y más importante de las herramientas para luchar contra la despoblación.

En concreto la de Alicante, ¿qué espacio ocupa a nivel político y social en la provincia?

La Diputación de Alicante es el epicentro del municipalismo en nuestra provincia. Un espacio de encuentro en el que alcaldes y concejales tienen su casa para trasladar a los distintos diputados que conforman la corporación sus demandas. La realidad de los 141 municipios que conforman la provincia es rica y diversa y nuestro cometido es recorrer cada una de esas localidades para interesarnos por sus necesidades y ofrecer a los vecinos y vecinas las mismas oportunidades de desarrollo, infraestructuras y calidad de vida que las que disponen los ciudadanos que viven en las grandes ciudades. En la provincia de Alicante, la Diputación goza de una salud extraordinaria y cuenta con el respaldo de todo el tejido local, empresarial y social. A nivel político, siempre hay algún partido a quien le gustaría verla desaparecer, pero, afortunadamente, es una pretensión no compartida por la gran mayoría de ciudadanos alicantinos.

¿Se podrían entender los ayuntamientos sin la Diputación? ¿Qué supone la existencia de esta institución para los municipios?

Estoy convencido de que si esta pregunta se la trasladara a los alcaldes de nuestra provincia la gran mayoría diría que no, que no entienden su gestión diaria sin el apoyo constante de la Diputación. Somos la primera puerta a la que llaman los ayuntamientos cuando necesitan algo o tienen que hacer frente a circunstancias adversas. Los ejemplos más recientes los hemos visto con el temporal de la DANA que azotó principalmente la comarca de la Vega Baja en 2019; con la pandemia de Covid, cuando no llegaban mascarillas a los pueblos más pequeños; o con el fatídico incendio que asoló este verano La Vall d’Ebo. La primera administración en prestar ayuda de manera inmediata y urgente es la Diputación. La más rápida, efectiva y directa, porque conocemos de primera mano nuestra realidad local.

La Diputación de Alicante ha crecido y evolucionado al tiempo que lo ha hecho la sociedad, pero ¿cuál cree que es el aspecto que ha reflejado más cambios?

Estos últimos años, con la situación tan inestable que nos ha tocado vivir y con la incertidumbre que ha generado la pandemia, hemos aprendido que la unidad es fundamental para superar situaciones adversas, la unidad ciudadana y entre administraciones. Nosotros, desde la Diputación, siempre hemos abogado por el diálogo y el acuerdo a la hora de consensuar planes, proyectos, presupuestos, porque entendemos que es la mejor manera de contribuir al desarrollo territorial. Pero también hemos estimado que debemos procurar libertad a los ayuntamientos a la hora de decidir en qué deben invertir las ayudas que les adjudicamos. Porque nadie mejor que un alcalde y su corporación municipal conoce las necesidades reales de su población y del propio Ayuntamiento. No concebimos la política ni la acción de gobierno desde la imposición o la obligatoriedad, sino desde espacios de conciliación. Y esa es la línea de crecimiento y evolución más significativa de esta Diputación, la escucha activa y la cercanía con el ciudadano, con los ediles, con el entramado empresarial y asociativo y con el resto de las instituciones y administraciones que conforman nuestra realidad. Porque juntos, siempre avanzamos mejor y más lejos.

¿Cómo ha evolucionado la institución en el aspecto tecnológico en los últimos años?

La Diputación de Alicante no solo ha culminado en estos años el proceso de modernización y optimización de su equipamiento informático mediante la puesta en marcha del proyecto de virtualización de puestos de trabajo, sino que colabora cada anualidad con los ayuntamientos de la provincia en la implantación de medidas de ciberseguridad y modernización de sus ordenadores. Un total de 115 ayuntamientos en 2022 se han acogido a estas subvenciones que reparten más de dos millones de euros para sustituir un millar de ordenadores personales obsoletos por nuevos equipamientos, especialmente en las localidades de menor población. También ejecutamos la instalación de cortafuegos en las redes de internet, firmes en nuestro compromiso por potenciar el desarrollo de sistemas y tecnologías de nueva generación que faciliten y perfeccionen los servicios de la administración.