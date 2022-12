Este 2022 la Diputación de Alicante ha cumplido 200 años y ha celebrado su bicentenario con diferentes actos, el último de ellos una ceremonia que reunió en el ADDA a un centenar de alcaldes de los municipios alicantinos. La velada, con la que se cerró un año repleto de actividades y eventos vinculados al bicenterario, también sirvió para dar a conocer la utilidad de la institución y repasar algunos de los hitos que han marcado su historia.

Carlos Mazón, el actual presidente de la Diputación, fue el encargado de presidir el acto. Desde la institución se reconoció abiertamente que el mayor reto al que se enfrentan a estas alturas del siglo XXI es el de la despoblación, con 88 de las 141 poblaciones alicantinas con menos de 10.000 habitantes en la actualidad. En este sentido, Mazón resaltó que la entidad, a través de sus inversiones y subvenciones, «es un plan contra la despoblación en sí misma».

A lo largo de este año, se han llevado a cabo diversidad de eventos conmemorativos como el acto institucional celebrado en los jardines del Palacio Provincial donde se reivindicó la Diputación como «más útil que nunca». En esta misma línea, el pasado mes de noviembre también tuvo lugar en el Club INFORMACIÓN un encuentro en el que Antonio Mira-Perceval y Mazón reflexionaron sobre el impacto que ha tenido la institución en la vida de los alicantinos desde que se restableció la democracia.

Antonio Mira-Perceval fue el quinto presidente de la entidad provincial en el periodo democrático, ocupando el sillón de mando en el periodo entre 1991 y 1995. El socialista considera que, ante la actual planta municipal de la provincia, con 141 municipios en total, y 115 de ellos por debajo de los 20.000 habitantes, la existencia de la Diputación es incuestionable.

Durante estos 200 años la institución alicantina ha tenido que hacer frente a distintas dificultades. Sin ir más lejos, en estos últimos cuatro años, se ha enfrentado a la DANA, que afectó a la Vega Baja, a los incendios de este verano, pasando por las consecuencias de la pandemia o de la guerra de Ucrania, que ha provocado un alza inflacionista y una crisis energética sin precedentes.

Pero no hay que olvidar que la entidad, en las últimas décadas, ha conseguido poner en marcha grandes infraestructuras para la provincia, en terrenos como el sanitario (los hospitales de Sant Joan d’Alacant y Orihuela) o el cultural (el ADDA de Alicante). Asimismo, la gran singularidad de la Diputación reside en su habilidad para convivir con dos tipos de municipios bien diferenciados, unos con un gran número de población y, otros, la mayoría, que no cuentan con autonomía para cubrir las necesidades de sus vecinos. En medio de este ecosistema tan particular se sitúa una Diputación que es capaz de atender correctamente todas las sensibilidades de la provincia sin perder su esencia propia y logrando que la ciudadanía se sienta muy identificada con ella.

Desde 1822

La creación de las Diputaciones Provinciales en España se remonta al año 1812, al quedar establecido en la Constitución de Cádiz, pero debido a los acontecimientos que tuvieron lugar posteriormente en el país, como la Guerra de la Independencia o la vuelta al absolutismo, su puesta en marcha se retrasó y cada una fue organizándose por su cuenta. Finalmente, la Diputación de Alicante se inaugura en 1822, durante el Trienio Liberal que acabó momentáneamente con el absolutismo de Fernando VII. La sesión constitutiva se celebró en el Ayuntamiento en mayo.

Su primer presidente fue Francisco Fernández Golfín, coronel de los ejércitos nacionales, hijo del IV Marqués de la Encomienda. Fue nombrado jefe político de Alicante y presidió la Diputación Provincial durante la instalación el 15 de mayo de 1822, pero fue cesado meses después. Fernández era un político liberal, su vida parlamentaria fue intensa, formando parte de varias comisiones. Con la vuelta de Fernando VII se instaura de nuevo el absolutismo y es condenado a diez años de prisión en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante, como miembro de la masonería bajo el pseudónimo de Baleris.

Años más tarde, la necesidad de construir un edificio propio para la Diputación era latente y Manuel Gómez Valdivia cuando ocupó el cargo de presidente retomó la idea (1899-1901). A iniciativa del posterior presidente Pascual Más Más, se encargó el nuevo palacio al arquitecto Juan Vidal Ramos y se proyectó en la prolongación de la avenida Alfonso X el Sabio (donde se ubica la actual avenida de la Estación). Se comenzó la construcción en 1929 y se inauguró en 1931, siendo el primer presidente en el nuevo palacio Franklin Albricias.

107 presidentes

A lo largo de sus dos siglos de historia, la Diputación de Alicante ha tenido 107 presidentes y solo una mujer ha ocupado este cargo, Luisa Pastor. Antes de que comenzase el periodo de la dictadura, Ramón Llopis Agulló ejercía como presidente de la institución. En septiembre de 1936 era vicepresidente del Consejo Provincial (Diputación Provincial) y, desde el 10 de diciembre, lo presidió de modo interino hasta el 22 de marzo de 1938, en el que aparece en las actas como presidente. En 1937 era presidente del Frente Popular Antifascista de Alicante. En el exilio estuvo recluido en el campo de Argelès-sur-Mer y, tras la ocupación alemana, enrolado en una Compañía de Trabajadores. Logró fugarse y embarcarse hasta Avellaneda (Argentina), donde vivió hasta su muerte.

Durante esta etapa, de 1939 hasta 1975, se sucedieron diversos presidentes en la institución alicantina, uno de ellos fue José Martínez Alejos, el primer presidente de la Diputación del nuevo régimen, ejerció de 1939 a 1949. Se le recuerda especialmente por ser el impulsor para retomar las exposiciones artísticas en la provincia tras la guerra. También trató de mejorar las comunicaciones entre algunas localidades de Alicante, expandir el casco urbano de Benidorm y construyó el Hospital Psiquiátrico de San Juan.

Pero, en la última legislatura de la institución bajo el régimen de la dictadura franquista tuvo como presidente a Manuel Monzón Meseguer quien renunció en 1975, este también fue alcalde de Orihuela entre los años 1966 y 1970. Tras su renuncia, el vicepresidente y alcalde de Alcoy, Jorge Silvestre asumió el cargo de manera interina, y fue nombrado oficialmente en febrero de 1976 como primer presidente del periodo democrático.

A partir de 1978 y hasta la actualidad han ocupado este cargo: José Cerdán, Luis Díaz Alperi, Antonio Fernández Valenzuela, Antonio Mira-Perceval, Julio de España, José Joaquín Ripoll, Luisa Pastor, César Sánchez y Carlos Mazón.