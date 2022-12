Un presupuesto es la cuadratura entre ingresos y gastos. La teoría dice que quien más recibe más puede invertir. El problema es que la teoría queda bien sobre los libros, pero en muchos casos no acaba de aplicarse sobre la realidad. Es la paradoja que viven las cuentas del Consell: tras muchos años en la parte baja de la tabla, la Generalitat ya gasta en servicios públicos por encima de la media del resto de autonomías y, sin embargo, lo hace manteniéndose en la parte baja de la tabla en ingresos por el sistema de financiación.

Son los datos del Observatorio de Información Económico-Financiera de las Comunidades Autónomas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef. Según estos, con cifras de 2021, la Comunidad Valenciana recibió a partir del modelo de financiación 2.739 euros por persona, 218 menos que la media (2.957 euros per cápita), algo que no impidió que el Consell destinara al pago de «servicios públicos fundamentales» (Educación, Sanidad y Servicios Sociales) 3.249 euros por persona, 95 euros más que la media estatal (3.154 euros per cápita).

Es una cifra de la que se vanagloria el Gobierno valenciano y que demuestra haber revertido los recortes de años atrás, y que, sin embargo, tiene sus consecuencias. El coste en este caso, como advirtió este lunes en una entrevista en À Punt el conseller de Hacienda, Arcadi España, es en forma de generación de deuda y su correspondiente pago de intereses, una factura que el departamento encargado de las cuentas públicas cifra en más de 200 millones de euros anuales. Con variaciones, apuntan, según los tipos: 215 este 2022, 265 millones en 2021 y podría llegar hasta los 500 en 2024 si el precio del dinero se duplica.

«Podemos estar en la media estatal en el gasto social, pero nos cuesta unos 200 millones de euros de intereses», justificó el conseller. También defendió las cuentas que elabora el Ejecutivo valenciano frente al calificativo de «ficticios», por la partida «reivindicativa» de 1.300 millones que se incorpora cada año y que, según España, es la que permite «pagar los servicios públicos». De hecho, los datos de la autoridad fiscal muestran esta realidad: el gasto social se ha equiparado a la media, pese a que los ingresos no lo han hecho.

Sobreesfuerzo económico

Así, volviendo a las cifras publicadas por la Airef, la Comunidad Valenciana realiza un sobreesfuerzo para mantener el gasto social respecto a otras comunidades. Si la media es 100, la Generalitat recibe 92 mientras que su gasto es 103. La diferencia entre ingresos y gastos es de 11 puntos negativos. En Cantabria, la mejor financiada, el sistema otorga 3.593 euros por persona, 121 respecto a la media, mientras que su gasto social es de 3.470 euros per cápita, es decir, recibe 110 de la media.

Esto supone que, pese a que Cantabria invirtió en 2021 en servicios públicos 220 euros más por persona que la Comunidad Valenciana, la diferencia entre lo que recibió por el sistema de financiación y lo que gasta respecto a la media es 11 puntos positiva frente a los 11 puntos negativos del Consell. O por ponerlo en cifras per cápita: a Cantabria le sobran 123 euros por persona si se resta lo que se recibe del sistema de financiación del Estado y lo que se gasta en servicios públicos mientras que a la Comunidad Valenciana le genera una deuda de 510 euros por valenciano.