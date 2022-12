La batalla institucional que mantienen la Diputación de Alicante de Carlos Mazón y la Generalitat Valenciana de Ximo Puig ha protagonizado un nuevo capítulo en el año que está a punto de concluir. El auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de principios de diciembre evitó que la institución provincial tuviera que consignar 13,4 millones de euros de su presupuesto de 2023 al Fondo de Cooperación Municipal del Consell. Pocos días después, el equipo de gobierno del Palacio Provincial, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, llegó a un acuerdo con Compromís para elevar el Plan +Cerca de la Diputación en 13,5 millones, por lo que creció un 45%, pasando de 30 a 43,5 millones.

Los datos que se manejan en la institución provincial reflejan que el Plan +Cerca triplica la inversión del Fondo de Cooperación en los municipios alicantinos. La apuesta alternativa de la Diputación destina 43,5 millones a los ayuntamientos de la provincia, mientras que su aportación al proyecto inversor de la Generalitat se queda en 14,3 millones. En el Palacio Provincial se saca pecho por otro dato, quizá, más contundente. Solo hay dos de 141 municipios alicantinos que salen mejor parados con el plan del Consell, los dos de mayor población: Alicante y Elche. Por su parte, con la iniciativa de la institución provincial quedan mejor parados 139 de las 141 localidades del territorio alicantino.

El plan inversor de la Diputación ha quedado recogido en los presupuestos provinciales, que fueron aprobados en el pleno extraordinario que se celebró el pasado viernes. En aquella sesión plenaria PP y Cs hicieron valer su mayoría, ya que los dos partidos de izquierda que forman la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, se opusieron. En el caso de los socialistas, fue la tercera que votaron en contra en el actual mandato. La única vez que se abstuvieron fue en 2020, año en el que estalló la crisis sanitaria que ha puesto al planeta patas arriba. Por su parte, Compromís votó en contra por primera vez en el mandato, ahora que se acercan las elecciones, ya que en los tres años precedentes, su portavoz, Gerard Fullana, se abstuvo. Desde el PSPV, su portavoz, Toni Francés, justificó el voto en contra por el rechazo del equipo de gobierno al Fondo de Cooperación. Compromís lo hizo denunciando que se ha eliminado el recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económica (IAE), un movimiento con el que estiman que la Diputación pierde nueve millones para destinarlos a su presupuesto.

Alicante y Elche

Con el Fondo de Cooperación, Alicante recibiría el próximo año 857.510 euros, por los 535.000 que le aportará el +Cerca. En el caso de Elche, con la propuesta de la Generalitat recibiría 696.670 euros, mientras que de parte de la Diputación obtendrá 540.000 euros. Son los dos únicos casos en los que el reparto promovido por el Consell otorga más recursos. Los siguientes municipios más poblados ya quedan mejor parados con la apuesta de la institución provincial. Estos son los casos de Torrevieja (527.842 euros por 435.522 euros), Orihuela (603.940 euros por 416.868 euros), Benidorm (434.118 euros por 389.491 euros), Alcoy (469.128 euros por 358.857 euros) y Elda (432.551 euros por 338.777 euros).

«Es una evidencia que el +Cerca de la Diputación concede más dinero a los municipios, frente a otros planes como el Fondo de Cooperación. Otra de las ventajas es que nuestro modelo es más flexible, porque permite a los ayuntamientos que destinen los recursos para realizar inversiones, pero también para gasto corriente», defiende el portavoz de Cs, el también diputado de Infraestructuras y Atención a Municipios, Javier Gutiérrez. «El Fondo de Cooperación minimiza el dinero que se da a los pueblos más pequeños. Algunas localidades reciben 200.000 euros con nuestro modelo de reparto, mientras que la Generalitat les aportaría 15.000 euros», añade el representante de la formación liberal.

Otra de las ventajas que pone en valor Gutiérrez es que la Diputación no solo se dedica a ejecutar un reparto económico, ya que también aporta otros recursos a los municipios. «A un ayuntamiento de 500 habitantes, por ejemplo, no se le pueden dar dos millones para la construcción de un colegio sin darle otros recursos, ya que no tiene capacidad, por sí mismo, para afrontar este proyecto. Este ha sido uno de los grandes errores del Plan Edificant de infraestructuras educativas de la Generalitat», lamenta el portavoz de Cs en la Diputación.

Mazón

La sintonía que muestra Gutiérrez con el presidente Mazón es total. En el discurso que pronunció el presidente de la institución provincial para cerrar el debate en el que se aprobaron los presupuestos el pasado viernes utilizó algunos argumentos muy similares a los expuestos por el diputado de Infraestructuras. «Tenemos discrepancias con la oposición sobre el Fondo de Cooperación, pero nosotros no perjudicamos al municipalismo. Hay un récord de inversión en la provincia. La ciudadanía está frita con la inflación y nosotros la aliviamos con la supresión del IAE», apuntó Mazón.

Desde el equipo de gobierno también se felicitan por el respaldo que han recibido desde el TSJ de la Comunidad Valenciana, en referencia al principal conflicto institucional que se mantiene con la Administración autonómica. Encaminados hacia un año electoral, en el que tenía que entrar en vigor la asignación de la Diputación al Fondo de Cooperación, el auto ha dado vía libre a la institución provincial para aprobar los presupuestos. De hecho, en los últimos meses se estaba trabajando en el Palacio Provincial con un plan b para las cuentas por si, finalmente, se hubieran tenido que destinar 13,4 millones al plan promovido por el Consell.

«La Generalitat ha intentado secuestrar nuestras cuentas con un plan invasivo, que arremete contra la autonomía financiera de la Diputación, pero, gracias al buen funcionamiento del Estado de Derecho, de momento no se ha salido con la suya», indica Gutiérrez, antes de añadir que, a través del presupuesto, «se trata de aliviar la infrafinanciación a la que el Gobierno autonómico y central someten a la provincia». En este mismo sentido, el portavoz del grupo popular, Eduardo Dolón, apunta que la decisión del TSJ de suspender cautelarmente la obligación de aportar 13,4 millones al Fondo de Cooperación «beneficia a los alicantinos porque, de otra manera, se habrían reducido ayudas y convocatorias en el presupuesto y la inversión que llega a todos los municipios».

Quienes no se han mostrado de acuerdo con esta decisión de la Justicia, ni con el rechazo del equipo de gobierno, han sido los alcaldes socialistas de la provincia, que el pasado martes se concentraron a las puertas del Palacio Provincial. Los regidores del PSPV denunciaron que la negativa a sumarse al Fondo de Cooperación ha supuesto la pérdida de cien millones en los últimos siete años, al mismo tiempo que acusaron al presidente Mazón de promover una política que busca la confrontación institucional.

Un día después de la concentración socialista, el equipo de gobierno buscó dar un golpe de efecto, al anunciar un acuerdo con el portavoz de Compromís, Fullana, para elevar en 13,5 millones la dotación del +Cerca. Pese a este entendimiento, no se pudo conseguir la abstención de la coalición valencianista en el pleno en el que se aprobaron los presupuestos. Eso sí, el plan inversor de la Diputación creció un 45%, por lo que se destinarán más recursos a los municipios alicantinos, favoreciendo a los más pequeños.