El PSOE intenta hacerse fuerte en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. Un día después de que se conociera que el Partido Popular y Ciudadanos están abordando una lista conjunta para presentarla en las elecciones locales que se celebrarán el próximo año y que el actual bipartito se tambalea, los socialistas decidieron, tras la reunión que celebró su ejecutiva en la tarde de ayer, mantenerse en el equipo de gobierno, que forman con los liberales. Desde las filas del PSOE, en la línea de lo que pronunció el presidente Ximo Puig durante su paso por Alicante, sostienen que quien está incumpliendo el pacto de gobierno es el actual alcalde, Santiago Román, que tiene muchas opciones de encabezar la lista popular en los comicios, y que, por lo tanto, es el primer edil el que tiene que presentar su dimisión o devolverles la Alcadía.

Comunicado

En un comunicado, los socialistas acusaron al PP de intentar aprovecharse del trabajo que ellos han realizado en los últimos ocho años y de la mala perspectiva electoral de Cs, formación a la que no dudaron de tildar como partido en descomposición. «Las concejalas y concejales socialistas no vamos a dimitir, el Partido Socialista no va a romper ni abandonar el gobierno que legítimamente obtuvo en las urnas. Si Cs, en este caso, Marcos Piña, José Luis Olcina, Santiago Román y Julia Parra, quieren romper el acuerdo, que dimitan de sus cargos y que intenten conformar una nueva mayoría con PP y la extrema derecha de Vox», rezaba el comunicado socialista. «Si algunos quieren volver a casa por Navidad, que lo hagan, sin traicionar la voluntad de los vecinos y vecinas, y poniendo en riesgo la estabilidad del Ayuntamiento. El equipo de gobierno socialista seguirá trabajando por y para la ciudadanía con responsabilidad política, como siempre ha hecho», finalizaba el escrito.

En paralelo a la postura expresada por los socialistas, PP y Cs siguen avanzando en la negociación que han abierto para confeccionar la lista que presentarán en las elecciones del municipio de l’Alacantí. El movimiento en Sant Joan ha sido muy bien recibido en las altas instancias de los populares. Prueba de ello fueron las declaraciones que realizó ayer su presidente autonómico, Carlos Mazón, que celebró la «vuelta a casa» de políticos que se encontraban en otras formaciones, en una clara alusión a Román, que, antes de su paso por Cs, ya había formado parte del PP, el mismo escenario que se repite con el candidato popular en San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual.

Crisis en Sant Joan

Desde Cs, el alcalde Román optó por guardar silencio ayer. Quien sí abordó la situación fue Ximo Puig. El jefe del Consell se refirió a la crisis desencadenada en el Ayuntamiento de Sant Joan, al señalar que los pactos están para cumplirlos y acusó al PP de seguir el mismo modus operandi de hace más de dos décadas, informa Miguel Vilapana.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Alejandro Soler, apuntó que espera que se mantenga el acuerdo de gobierno hasta el final del mandato y que Román «cumpla con la palabra dada». Del mismo modo, denunció las «malas artes» del PP de Mazón. «Se ve que no tiene banquillo y tiene que acudir a Cs para conformar las candidaturas. Tendrían que centrarse en su formación y, si no tienen militantes con capacidad, buscarlos sin recurrir a Cs», manifestó el ilicitano.