El Partido Popular ha comenzado a pisar el acelerador para tener completado definitivamente su cartel de alcaldables a cuatro meses y medio de las elecciones municipales, y ahora le ha tocado el turno a Calp, una de las principales plazas en la que se mantenía el interrogante, junto a Elda, Petrer y Sant Joan. La actual alcaldesa, la popular Ana Sala, a la sazón, presidenta de la formación en Calp, ya había venido mostrando en los últimos meses su intención de repetir como cabeza de lista. Sin embargo, la cúpula del partido no lo acababa de ver claro, y este martes se resolvió el interrogante. El que fuera regidor calpino entre 2011 y 2019, y presidente de la Diputación entre 2015 y 2019, César Sánchez, regresará a la primera línea de la política municipal para encabezar la lista del PP en la localidad, después de que en la última legislatura haya sido diputado en el Congreso. En este sentido, a finales de mayo de 2019, el propio César Sánchez se quedaba fuera de la carrera por repetir al frente de la Diputación, y lo hacía argumentando que «el presidente nacional Pablo Casado me ha pedido que centre mis esfuerzos en ser la persona de referencia de la provincia de Alicante, tanto en la dirección nacional del partido como en el Congreso de los Diputados». En los últimos comicios locales, de hecho, se había presentado en las listas de Llíber, no en las de Calp.

Desde la cúpula regional del partido, sostienen que el objetivo es reeditar la Alcaldía en Calp con el mejor candidato posible. Se escudan para ello en las encuestas que manejan, que apuntan a que César Sánchez podría ser el mejor alcalde según las personas consultadas. Además, dentro de la apuesta por la política municipalista que está intentando impulsar Carlos Mazón. No en vano, desde el PPCV tiene claro que la llegada de Mazón al Palau de la Generalitat puede depender en buena medida de los resultados que se obtengan en los distintos municipios. Creen que César Sánchez tiene un plus de popularidad y experiencia en la gestión municipal, a lo que añaden que mantendrá su escaño en el congreso, lo que le permitirá ser el único alcalde del PP con acta de diputado y por tanto con una mayor influencia en Madrid. Este paso llega después de que tanto César Sánchez como Carlos Mazón hayan venido estrechando posturas en los últimos tiempos. A Ana Sala se le ofrecerá acompañar a Carlos Mazón a Valencia. Por delante, al partido de Carlos Mazón ahora le queda resolver la situación fundamentalmente de Sant Joan, Elda y Petrer. En Sant Joan, se sigue negociando con el alcalde, Santiago Román, de Ciudadanos, para presentar una lista conjunta en mayo, lo que permitiría que el actual regidor encabezara la lista de los populares en el municipio de l’Alacantí. De alcanzarse el acuerdo finalmente, eso podría implicar que, a cuatro meses y medio de la cita con las urnas, Román acabara rompiendo con el PSPV-PSOE, con quien gobierna en estos momentos. La crisis entre Cs y PSOE en Sant Joan tensiona los gobiernos de otros seis municipios de la provincia La designación de César Sánchez, se une a las que se han venido conociendo en los últimos días. Sin ir más lejos, hace ahora una semana se anunciaba que el exconcejal de Turismo y exdiputado autonómico Marcos Zaragoza será el alcaldable de La Vila Joiosa.