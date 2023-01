La cúpula nacional de Ciudadanos le ha levantado la suspensión cautelar de militancia al portavoz de la formación naranja en la Diputación, Javier Gutiérrez, tras el archivo del expediente que se le abrió el pasado mes de junio después de que este criticara abiertamente la moción de censura llevada a cabo por su partido en Orihuela. Gutiérrez ha expresado su satisfacción por este hecho, aunque no sin antes mostrarse contrariado con la dirección de su partido por no ofrecerle ningún tipo de explicación.

Fue al principio del verano cuando la cúpula nacional de Ciudadanos impulsaba una purga contra el comité provincial, destituyendo a los que se habían mostrado críticos con la moción de censura que llevó al PSOE a la Alcaldía de Orihuela, concretamente, el coordinador provincial, Javier Gutiérrez, y los secretarios provinciales de Acción Institucional, César Martínez, y Organización, Chechu Herrero. Aquel movimiento se justificó desde la dirección como un intento de revitalizar a la formación naranja y como el rechazo a la confluencia con el Partido Popular. Esta destitución, además, vino acompañada poco después, en el caso de Javier Gutiérrez, de la apertura de un expediente y una suspensión de militancia por, explicaron desde la propia cúpula, realizar acusaciones sin fundamento contra otros cargos orgánicos e institucionales y por intentar sabotear cualquier acción interna del partido".

Pues bien, transcurrido medio año desde aquello, la Comisión de Régimen Disciplinario de los naranja ha comunicado a Gutiérrez el archivo del expediente abierto, sin ningún tipo de justificación añadida. Eso es lo que critica precisamente el propio afectado, quien destaca que "no quiero palmaditas en la espalda, pero sí al menos que se me comuniquen los motivos exactos por los que se me abrió el expediente y los que ahora se han tenido en cuenta para archivarlo".

Y es que el portavoz de Ciudadanos en la Diputación continúa pensando lo mismo que pensaba con relación a la moción de censura de Orihuela. Según sus palabras, "no comparto para nada que pactemos con social comunistas como los de Podemos. En mi opinión, la senda que debe llevar mi partido es la que se ha seguido en la Diputación, donde hemos demostrado que se puede apostar por la estabilidad en un gobierno con el PP".

Gutiérrez, además, apoya las conversaciones que se están manteniendo en Sant Joan d'Alacant para que Ciudadanos y el PP concurran a las próximas elecciones municipales en una lista conjunta. "No hay una dirección clara -apunta- y eso está propiciando que cada cual tome sus propia decisiones. En mi caso defiendo las listas conjuntas con el PP, y aunque ya lleguemos tarde a nivel nacional y autonómico, todavía estamos a tiempo de conseguir cambios en los gobiernos de numerosos municipios".

Desde la dirección del partido se señala que el expediente en cuestión, con toda probabilidad, se ha cerrado al haber caducado el plazo de tramitación de seis meses. Las mismas fuentes indican, asimismo, que continúa abierto un segundo expediente, en este caso por la decisión de Javier Gutiérrez de abandonar sus competencias en el Ayuntamiento de Xixona, decisión esta que justificó en su deseo de centrarse en la Diputación.