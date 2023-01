No se ha tomado precisamente bien la alcaldesa de Calp, Ana Sala, la decisión de la dirección del PP de prescindir de ella como candidata en las próximas elecciones municipales en beneficio del exprimer edil y expresidente de la Diputación, César Sánchez. Sala califica la medida de «unilateral y arbitaria», al tiempo que dice sentirse traicionada, sin citar nombres, por algunos de sus compañeros de gobierno.

La todavía máxima responsable del Ayuntamiento de Calp destaca que se enteró de que no iba a ser la candidata el pasado martes, apenas una horas antes de que se hiciese pública la noticia. «No se trata así a una alcaldesa, a una presidenta de partido, a una compañera y sobre todo a una persona», afirma, para añadir a continuación que esta maniobra recuerda «a lo que en su día hizo mi partido, con los defenestrados Pablo Casado y Teodoro García al frente, con la consellera y presidenta regional Isabel Bonig. Algo que después también intentaron con Isabel Díaz Ayuso».

A ambas las define como mujeres fuertes, valientes y con arrojo para defender aquello en lo que creen, que no es otra cosa, enfatiza, que «la lealtad, el deber, la responsabilidad y la vocación de servicio público». En este sentido, deja caer que la decisión ha podido estar relacionada con su condición de mujer, puesto que, asevera, «si me llamara Manolo, Juan, José o Carlos, seguramente esto no habría pasado».

Sala señala que, pese a que la decisión del partido de prescindir de ella como cabeza de lista parece firme, «no voy a arrojar la toalla», y deja claro que «no voy a aceptar ningún cargo público fuera de Calp», en relación a la propuesta de que ocupe alguna responsabilidad en las Cortes Valencianas. «Mis únicas aspiraciones políticas se quedan en Calp y para Calp», enfatiza.

Desde la cúpula regional del PP se ha justificado la decisión en que el objetivo es reeditar la Alcaldía del municipio con el mejor candidato posible, y que ese perfil, según las encuestas que manejan, lo encarna César Sánchez.