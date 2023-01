El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez, ha negado que tenga abierto un expediente por haber abandonado sus competencias en el Ayuntamiento de Xixona, como así aseguraron fuentes de la dirección del partido. El afectado considera que está sufriendo un ataque personal y amenaza con emprender acciones judiciales.

La comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos le levantaba esta misma semana a Javier Gutiérrez la suspensión cautelar de militancia tras el archivo del expediente que se le abrió el pasado mes de junio después de que este criticara abiertamente la moción de censura llevada a cabo por su partido en Orihuela. Sin embargo, fuentes de la dirección naranja aseguraron que continúa abierto un segundo expediente, en este caso por la decisión del propio Gutiérrez de abandonar sus competencias en el Ayuntamiento de Xixona, decisión esta que justificó en su deseo de centrarse en la Diputación.

Pues bien, el portavoz naranja en la institución provincial ha desmentido que exista ese segundo expediente, calificándolo de "mentira". Según sus palabras, "en asuntos disciplinarios no interviene para nada la dirección del partido. Es un tema que compete al comité de garantías, que, por supuesto, no me ha comunicado absolutamente nada al respecto, porque no hay nada".

Gutiérrez considera que está siendo objeto de una venganza y de ataques personales. "No puede ser que se digan estas falsedades en un tema tan delicado, por lo que tendré que actuar en consecuencia", asevera.

Asimismo, afirma que la suspensión cautelar no se le levantó por la caducidad del expediente, como también informaron las mismas fuentes, dado que, según sus palabras, "todavía quedaban algunos días para que terminara el plazo".