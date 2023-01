Ciudadanos se encuentra en plena refundación. Los liberales renovarán este jueves su liderazgo en medio de una gran crisis, con una sangría de bajas de militantes y fugas al Partido Popular, entre las dos principales candidaturas que concurren a sus primarias, la que encabezan el eurodiputado Adrián Vázquez y la coordinadora en Baleares, Patricia Guasp, de la que forma parte la presidenta, Inés Arrimadas, y la que lidera su portavoz parlamentario, Edmundo Bal. Este proceso está pasando sin pena ni gloria por la provincia. Basta una cifra para darse cuenta de ello: de los 110 concejales que conserva Cs en el territorio alicantino, tan solo un 20% han tomado partido en la elección del nuevo liderazgo.

Dos partes

El sentir mayoritario es el que expresa el portavoz de los naranja en la Diputación, Javier Gutiérrez. «No me siento representando por ninguna de las dos partes porque no sostienen los valores que me hicieron entrar en el partido. No me representa ni la dirección autonómica ni la nacional. Nuestras señas de identidad eran la estabilidad y la gestión, y de eso ya no queda nada», afirma el también diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, antes de sentenciar: «La sensación que tengo es que se quiere cambiar todo para que no cambie nada».

Entre los que sí que han tomado partido en el proceso de refundación se encuentra la secretaria autonómica de Organización, Teresa Ortiz, que forma parte de la lista de Vázquez y Guasp, es decir, de la continuista de Arrimadas. «Las sensaciones son buenas. Seguimos creyendo en que proyecto tiene futuro y que puede remontar el vuelo», indica en un discurso que no tiene nada que ver con el pronunciado por Gutiérrez. Junto a Ortiz, forman parte de esta candidatura la diputada autonómica Mamen Peris; el secretario de Acción Institucional, Narciso Estellés; o el concejal en el Ayuntamiento de Alicante Adrián Santos Pérez, que recientemente se ha conocido que será el alcaldable de los naranja en las elecciones municipales de la capital de la provincia. En cuanto a la candidatura de Bal, cuenta con apoyos como los del diputado en el Congreso Juan Ignacio López-Bas o la responsable de Organización en la comarca de l’Alcoià, Gema Santoyo.

Futuro

Gutiérrez no es, ni mucho menos, el único dentro de Cs que no cree en la refundación. Estos días han sorprendido las declaraciones de la síndica de los naranja en las Cortes Valencianas, Ruth Merino, que también se ha desmarcado del proceso, evidenciando que no será la candidata que los liberales presenten en las próximas elecciones autonómicas. Merino se ha mostrado convencida de que el resultado que deparen las primarias no va a servir para que la formación «tenga futuro». Merino está ultimando su salida del partido en pleno proceso de refundación y ha convocado a los medios este jueves.

El mensaje de la portavoz en el Parlamento autonómico confirma que la movilización en la Comunidad Valenciana está siendo de lo más escasa en una formación que lleva mucho tiempo arrastrando una grave crisis.

En el plano autonómico, los naranja también son el único grupo con presencia en las Cortes Valencianas que todavía no ha definido a su cabeza de cartel de cara a las elecciones que tendrán lugar en mayo. No obstante, la opción de Mamen Peris está ganando enteros últimamente.