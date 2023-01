Uno de los objetivos que se había marcado el Partido Popular en su calendario previo a las elecciones era el de tener definidos a todos sus alcaldables en los grandes feudos alicantinos a mediados de enero. Entre los municipios con mayor población solo quedaba una incógnita por despejar, la de Elda. Finalmente, todo apunta a que el cabeza de cartel de los populares en la localidad del Medio Vinalopó será el, hasta ahora, líder de Ciudadanos, Paco Sánchez. Desde las filas del PP no se esconde el movimiento, aunque quieren respetar los tiempos y esperar a que Sánchez se desligue del todo de la formación liberal. Eso sí, mantienen el discurso que lleva pronunciando su líder autonómico, Carlos Mazón, los últimos meses de que no cierran las puertas a ninguna incorporación, al tiempo que afirman que la mejor opción para Elda es la de presentar una lista que unifique al centroderecha.

La posible incorporación de Sánchez al PP, lo que supondría un nuevo trasvase desde las filas de Cs a las populares, es algo que lleva meses flotando en el ambiente de la política eldense y provincial. Ahora se ha conocido que va a presentar su baja de militancia en el partido en el que ha pasado los últimos ocho años «cansado de las guerras internas» y que va a renunciar al acta de concejal en el Ayuntamiento. Así se lo comunicó este viernes al alcalde, el socialista Rubén Alfaro. La despedida de Sánchez se oficializará en un pleno que se celebrará este mes.

Candidato

Respecto a la posibilidad de que el hasta ahora líder local de Cs sea el nuevo candidato del PP a la Alcaldía de Elda, desde la cúpula popular admiten que se están produciendo conversaciones, desde hace semanas, para que se incorpore al proyecto. Por su parte, Sánchez no se ha querido pronunciar al respecto y se ha limitado a manifestar que «existe un acercamiento pero no hay nada concreto». Sobre lo que sí se ha explayado más es sobre los motivos que le llevan a abandonar Cs: «Se está librando una guerra en la que no quiero participar y estoy abierto a escuchar otras opciones políticas con las que pueda trabajar en beneficio de Elda».

Sobre el aterrizaje de políticos del partido liberal en las filas del PP se pronunció el propio Mazón el jueves, a raíz de la dimisión de la síndica de los naranja en las Cortes Valencianas, Ruth Merino, a la que también se vincula con los populares. El mandatario alicantino no le cerró las puertas y se definió como «partidario de la suma», a lo que agregó que su formación no está dispuesta a acoger solo a dirigentes políticos, sino que también está abierto a toda la ciudadanía. Este mensaje coincide con el del vicesecretario de Organización de los populares, Juanfran Pérez Llorca, que, en el caso de Elda, afirma que «lo ideal es que PP y Cs vayan en una lista conjunta que unifique al centroderecha». El también alcalde de Finestrat se muestra «muy respetuoso» con los tiempos en el partido liberal y recalca que Sánchez «primero tiene que dejar su formación». Desde las filas de Mazón también son conscientes de que los acontecimientos se irán sucediendo una vez que la candidatura ganadora de Inés Arrimadas comience a ejecutar decisiones.

Otras fuentes del entorno popular consultadas por este diario van más allá y sostienen que la llegada de Sánchez al PP para ser su cabeza de cartel en Elda está cerrada al 100%. Este movimiento completaría el puzzle de los populares en cuanto a sus alcaldables en los principales feudos de la provincia, puesto que ya se conoce el nombre de sus candidatos en municipios como Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, San Vicente del Raspeig, Alcoy o Dénia. En el caso de la capital de la provincia, por ejemplo, aunque no se ha anunciado de manera oficial, se da por descontado que repetirá el actual alcalde, Luis Barcala, al igual que en Elche volverá a presentarse el también senador Pablo Ruz.

Pesos pesados

Otros de los pesos pesados del PP en el territorio alicantino repetirán igualmente. Estos son los casos de su portavoz en la Diputación, Eduardo Dolón, que intentará refrendar su dominio en Torrevieja, o del presidente provincial, Toni Pérez, que pretende retener la Alcaldía de Benidorm. En otros casos, habrá caras nuevas entre los alcaldables, como ocurre en Orihuela, donde se presentará José Vegara, o San Vicente del Raspeig, donde lo hará Pachi Pascual, que vuelve a las filas populares tras su paso por Cs.

En el caso de Alcoy, los populares han incorporado a Carlos Pastor, que afrontará el reto de arrebatarle la Alcaldía al socialista Toni Francés. Otras cambios aprobados por el PP son los que se han producido en Calp (César Sánchez), Dénia (Pepa Font), La Vila (Marcos Zaragoza), Novelda (David Beltrá) o Villena (Miguel Ángel Salguero).