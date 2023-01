El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha afirmado hoy que “las últimas informaciones sobre Puig y la presunta trama de financiación del PSPV son muy graves y nadie ha salido a desmentirlas o aclararlas”.

Mazón ha señalado que “Puig debería salir a dar explicaciones hoy después de las últimas revelaciones en las que todos hemos visto cómo su nombre queda implicado directamente en la posible trama de financiación irregular del PSPV, trama de facturas falsas, durante años, con obras del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que podrían haber financiado irregularmente hasta la propia campaña de Ximo Puig”.

Bloqueo

El líder popular ha lamentado que “el presidente de la Generalitat siga callado y siga bloqueando la comisión de investigación. Todos queremos saber la verdad, depurar las posibles responsabilidades políticas y Puig no ofrece ninguna explicación”.

“Desde Alemania también se pueden dar explicaciones. No es de recibo que no diga nada. Todo un presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV no puede dar la callada por respuesta y ya está tardando en salir a dar explicaciones. Cada día que pasa es peor”.

El diputado autonómico del Partido Popular por la provincia de Alicante, José Juan Zaplana, se ha pronunciado en una línea similar a la de Mazón. Zaplana ha exigido este lunes al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, “que de una vez saque la cabeza del agujero y explique cuál es su papel en la presunta financiación irregular de su partido”.

“Después de la información que hemos visto durante este fin de semana en distintos medios de comunicación en la que se vincula el nombre de Ximo Puig con la presunta financiación irregular del partido socialista en distintas campañas queremos pedir explicaciones a Puig para que diga qué tiene que ver su nombre y esa X, de X. Puig, en la presunta financiación irregular del PSPV”, ha señalado Zaplana.

Problemas

El diputado ha afirmado que “Puig está acostumbrado a hacer el avestruz, y a esconder la cabeza cuando se le acumulan los problemas en su Gobierno. Ya lo hizo con el caso del exmarido de Oltra y lo hizo con la financiación de las empresas de su hermano, que reciben subvenciones públicas se su gobierno de manera irregular”

“Queremos que esta vez saque la cabeza del agujero y que explique por qué él aparece en las agendas de la presunta financiación irregular del partido socialista. Tiene la obligación de dar cuenta de cuál ha sido su papel en esta trama”, ha zanjado Zaplana.