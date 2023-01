Enorme malestar en el PSPV-PSOE con el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El motivo del enfado tiene su origen en la recepción en el Ayuntamiento que ha organizado para la noche de este sábado el regidor del Partido Popular a los embajadores de los 23 países que se reúnen este sábado en la capital de la provincia para asistir al estreno de la sinfonía Mediterraneum, encargada por Casa Mediterráneo, organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Al acto en el Consistorio alicantino no están invitados ninguno de los grupos municipales de la oposición, así como ningún representante de la Generalitat Valenciana ni sobre todo a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que asistirá al acto. Es decir, no habrá rastro de ningún socialista. Desde las filas populares defienden la actuación de Barcala al señalar que se trata de un acto particular en su condición de alcalde, al igual que, aseguran, el presidente Ximo Puig no convoca a la oposición cada vez que recibe a un invitado en el Palau de la Generalitat.

Enfado El punto de partida del enfado del PSPV se encuentra en que consideran que el alcalde se ha querido aprovechar de un acto organizado por Casa Mediterráneo, que, a la sazón, depende del Gobierno central y que ha conseguido que 23 embajadores se den cita en Alicante, para promocionarse. Los socialistas creen que la recepción que va a tener lugar en el Ayuntamiento se debería hacer a nivel de ciudad y que, por lo tanto, al menos tendrían que estar presentes el resto de grupos con representación en la Corporación, y no únicamente el primer edil. Con todo, desde el PSPV no descartan que el líder del PPCV, y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, también haga acto de presencia, ya que, al margen de ser presidente de la Diputación de Alicante, también es concejal en el Ayuntamiento. Barcala inicia su precampaña: inflación, ley del “solo sí es sí” y las listas más votadas Otras sospecha que tienen los socialistas es que el principal motivo que ha llevado a Barcala a cerrar la recepción de esta noche, por encima de la presencia del grupo municipal o los representantes de la Generalitat o la Delegación del Gobierno, es evitar a toda costa la presencia de Ana Barceló. La exconsellera de Sanidad y actual síndica socialista en las Cortes Valenciana es la alcaldable del PSPV en Alicante, por lo que será la principal adversaria de Barcala en las elecciones locales que se celebrarán a finales del próximo mes de mayo. El regidor popular quiere minimizar la coincidencia con Barceló en cualquier tipo de acto público. Desde las filas socialistas también se señala que en la cumbre euromediterránea que se celebró en Alicante, bajo la organización del Ejecutivo de Sánchez, que ejerció como anfitrión, Barcala sí que estuvo invitado. Más allá de estar en la primera línea de autoridades que recibieron al presidente del Gobierno, como marca el protocolo, al ser el alcalde de la ciudad, Barcala también estuvo invitado a la comida que tuvo lugar en las instalaciones de Casa Mediterráneo. Fuentes del PSPV señalan que no había la obligación de invitar al alcalde al almuerzo, pero se hizo por la cordialidad institucional que consideran que debe imperar y que Barcala se salta en su recepción. Justificación popular Desde el PP se hace hincapié en que el alcalde recibe a los embajadores él solo, como ocurre en cualquier administración, sin que se tenga que convocar a la oposición en pleno. Como prueba de ello señalan los encuentros que el regidor popular ha mantenido recientemente con el embajador de los Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, acompañado por el cónsul Erik de Haan, o con el alcalde genovés Marco Bucci y el embajador italiano Riccardo Guariglia, con motivo de la salida desde Alicante de la Ocean Race. En las filas del PP también se cree que el «supuesto enfado» del PSPV no es más que una maniobra para llamar la atención e intentar poner el foco en su alcaldable en Alicante, una Barceló que consideran que quedará muy lejos de Barcala en las elecciones. Sea cual sea la causa, en cualquier caso, lo cierto es que Barcala ha dejado fuera al PSPV.