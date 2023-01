Tras los sonoros encontronazos entre el Síndic de Greuges y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en los tiempos en los que estaba dirigida por Mónica Oltra, unos choques que vivieron sus momentos de mayor tensión a finales del año 2021, las discrepancias han regresado a la actualidad. Aunque es cierto que el nuevo conflicto no tiene el alcance de los episodios que se vivieron con la exlideresa de Compromís, lo cierto es que Ángel Luna ha vuelto a denunciar que el departamento que ahora encabeza Aitana Mas ha obstaculizado una de sus investigaciones y se ha quejado de la falta de colaboración mostrada. Cuando Mas tomó las riendas de la Conselleria, en junio del año pasado, una de las primeras reuniones que mantuvo fue, precisamente, con el defensor del pueblo autonómico, en un intento de marcar diferencias con la forma de actuar de Oltra.

La resolución del Síndic ha venido motivada por una reclamación sobre el funcionamiento del Centro de Día de Santa Faz presentada en junio del año pasado, respecto a la atención fisioterapéutica. Tras un intercambio de documentación y escritos que se ha mantenido con Igualdad hasta la pasada semana, Luna ha declarado en su resolución la falta de colaboración y la actitud obstaculizadora de las actuaciones del Síndic mostrada por Igualdad. La queja inicial recibida por el defensor del pueblo señalaba que la Conselleria no le había dado respuesta alguna a la persona afectada en un plazo de tres meses.

Informe

Tras admitir la queja a trámite, el Síndic requirió a Igualdad un informe sobre la situación denunciada, así como las medidas previstas con relación a la dotación de profesionales de fisioterapia para garantizar el tratamiento de las personas que acuden al Centro de Día de Santa Faz. El intercambio de comunicaciones se ha mantenido durante más de medio año. El pasado día 20 llegó la última respuesta de la Conselleria, una constelación en la que, al igual que había ocurrido en anteriores ocasiones se produjo la negativa de adjuntar las actas de inspección, sin que hubiera una motivación jurídica que sustentara esta negativa. Llegados a este punto, y considerando que es evidente que Igualdad no está realizando las actuaciones necesarias para atender sus recomendaciones y sugerencias, se ha producido la resolución de Luna en la que señala la obstaculización de su labor investigadora.

Desde que llegó la reclamación a la institución hasta que se produjo la resolución del Síndic tuvo lugar un intercambio continuo de comunicaciones con Igualdad. Tras la primera toma de contacto, Luna emitió en julio del año pasado una nueva petición de informe sobre los trámites efectuados para incrementar la figura profesional de fisioterapeutas, con copia de los informes realizados para solicitar dicho incremento. Igualmente, requirió información sobre la situación actual de la plantilla, en la que se especificaran los tipos de contratos, duración y horas de trabajo, así como el número de personas usuarias que reciben la asistencia de fisioterapia, la frecuencia y el tiempo medio y, en caso de existir lista de espera, el número de personas que la componen y la previsión para terminar con la misma.

En agosto la conselleria solicitó una ampliación de plazo para responder y en septiembre envió un nuevo informe en el que especificaba las cuestiones planteadas. En septiembre, el Síndic dicto resolución de una nueva petición de informe, en el que solicitaba la fecha de las dos últimas inspecciones realizadas en el centro y una copia de las actas. Igualdad señaló en noviembre que las dos últimas inspecciones se habían hecho en noviembre de 2021 y en marzo de 2022, pero no adjuntó las copias de las actas. Luna reiteró la petición de la copia de las actas de las inspecciones. En el siguiente informe del departamento de Mas se reiteró la negativa a remitir las actas de inspección, sin motivación jurídica ninguna.

En una resolución de consideraciones de septiembre, el Síndic recordó la obligación legal de aportar las actas de inspección solicitadas reiteradamente en el transcurso del expediente de queja, advirtiendo de que, en caso contrario, la institución declararía a Igualdad como administración no colaboradora. Del mismo modo, sugirió que se procediera de manera urgente a arbitrar las medidas necesarias para la incorporación de los fisioterapeutas necesarios para garantizar el servicio a las personas residentes en el Centro de Día de Santa Faz. Tras la última respuesta de la conselleria, el pasado día 20, en la que siguió sin adjurar las actas, Luna concluyó que, pese a que Igualdad asegura que acepta sus recomendaciones, no lo hace, ni siquiera asumiendo un compromiso temporal para aumentar la plantilla. También declaró al departamento de Mas como entidad no colaboradora y obstaculizadora de sus actuaciones.

Esta situación también ha llevado al Síndic ha exponer que la falta de remisión de las actas impide que la institución tenga un conocimiento más aproximado de la realidad de la atención que reciben las personas dependientes atendidas en el Centro de Día de Santa Faz, con lo que se dificulta el trabajo de investigación contemplado en la ley y las actuaciones correspondientes para atender a las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las personas dependientes o con diversidad funcional. También señala como evidente que Iguladad no ha realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic y que su comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la por la persona promotora de la queja.

Sin llegar a la tensión que se ha vivido en episodios pasados, lo cierto es que este encontronazo ha revivido los problemas entre el Síndic e Igualdad. El punto más álgido de distanciamiento entre Luna y Oltra se produjo en octubre de 2021, cuando el defensor del pueblo autonómico cargo contra el área que dirigía la exvicepresidenta por considerar que estaba poniendo trabas a su labor de investigación en los centros de menores. La institución se mostró muy crítica con las intromisiones e impedimentos que estaba recibiendo desde la conselleria.

Oltra, por su parte, dejó entrever que estaba sufriendo una persecución, mismo argumento que utilizó hasta su dimisión por el caso de la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada, y acusó a Luna de lanzar «insidias y sospechas» sobre su gestión. La consellera también reprochó a la Sindicatura falta de rigor. El pulso que iniciaron Oltra y Luna acabó provocando que Compromís se implicara de lleno en esta cuestión, mientras se fueron sucediendo las acusaciones de injerencias y boicots.

Desmarque

Una de las primeras decisiones que tomó Mas tras asumir los cargos que ocupaba Oltra en junio del año pasado fue la de desmarcarse de la etapa de su antecesora, por lo que trazó una línea directa con Luna para evitar que se produjeran nuevos desencuentros. La número dos del Consell y el Síndic mantuvieron una reunión el pasado 11 de julio con el propósito de reconstruir una relación que estaba fracturada por completo tras los constantes choques vividos con Oltra.

El motivo de aquel encuentro fue el de establecer una línea directa que permitiera una relación institucional más fluida y que pusiera fin a los sonoros encontronazos. Los máximos responsables de la institución y de la conselleria son conscientes de que realizan mucho trabajo en común, ya que velan por los más vulnerables, y son partidarios de mantener la mejor relación posible.