El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha asegurado este viernes en referencia a la Intermunicipal que se va a celebrar este fin de semana en València y que va a contar con los principales líderes populares, que “la Comunidad Valenciana es prioritaria para el PP porque la Comunidad Valenciana es prioritaria para España”.

Así, ha señalado que “estamos preparados para esta gran oportunidad y vamos a mostrar el proyecto de gobierno que tenemos para esta tierra, porque lo que está claro es que la Comunidad Valenciana es muy importante para el conjunto de España, la política municipal es la base de un gran proyecto que es el PP y la necesidad de cambio que existe tanto en la Comunidad como en España.

Visita

El líder autonómico de los populares ha realizado estas declaraciones durante una vista al municipio valenciano de Torrent, donde ha manifestado que quiere "ser el presidente de la Generalitat que más invierta en la sanidad pública ante la falta de inversión del Consell de Puig”.

Así se ha manifestado el presidente del PPCV tras la visita que con motivo de las fiestas de Sant Blai junto a la candidata del PP a la Alcaldía, Amparo Folgado y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó. Mazón ha aprovechado la visita para mantener un encuentro con militantes y simpatizantes del PP de Torrent y de la comarca y visita la Feria.

Mazón ha criticado “el abandono del Consell de Puig. No ha llevado a cabo ninguna de las inversiones en materia sanitaria que prometió. Esto preocupante porque hay un colapso real de la situación sanitaria en este municipio sin que nadie haga nada ni ponga solución”.

Promesas incumplidas

Así, Mazón ha recordado “las promesas incumplidas del Consell. No se ha hecho el Centro de Salud del Parc Central ni la ampliación del consultorio de El Vedat. La gente de Torrent no merecen tantas promesas incumplidas y tanto ninguneo por parte de una Consell que no está pensando en las principales necesidades de este municipio”.

“Es un municipio clave para el PP y es algo muy serio porque la situación de la sanidad pública en Torrent se vive casi como un drama y hay que poner soluciones efectivas a esta situación de abandono y colapso”.