La vicesecretaria general y de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, ha insistido este viernes en que “la abolición de la prostitución es un objetivo fundamental e irrenunciable en la agenda feminista del PSPV”. Así se ha manifestado Domínguez sobre la abolición de la prostitución, a la vez que ha recordado que “para el feminismo no hay mujeres de primera ni mujeres de segunda”. En este sentido, Domínguez ha recalcado que “en la medida en que las víctimas de la prostitución son víctimas de violencia machista, no podemos no hacer todo lo posible para poner fin a esta forma de esclavitud de las mujeres”. De esta forma, la dirigente socialista ha destacado que “para el PSPV es irrenunciable dar todos los pasos que podamos en el camino de la abolición de la prostitución”. “No entendemos otra manera, porque no la hay, de ser feministas”, ha concluido.

Modificaciones Las modificaciones puntuales de la Ley de Carreteras y de la Espectáculos Públicos presentadas por el grupo socialistas en las Cortes han pasado de ser bandera política a una «urgencia» social. La iniciativa, que no gustó a Compromís, se ha visto esta semana doblemente respaldada por el PSPV y por la propia consellera Gabriela Bravo. Desde la sede de los socialistas, Domínguez se ha procurado de explicar los motivos por los que el grupo parlamentario había pasado unas modificaciones de ley por la vía de la lectura única. La representante del PSPV subrayó que los textos «van en estricto cumplimiento de esa PNL» que el Botànic aprobó en 2019 y, además, los datos demuestran que estos cambios son «urgentes», en referencia al dato dado en un foro organizado por la Generalitat y donde se apuntó a que hay unas 100.000 mujeres víctimas de las explotación sexual en la Comunidad Valenciana. Posición La vicepresidenta, portavoz y consellera de Igualdad, Aitana Mas, también ha abordado este viernes el asunto, en su habitual comparecencia posterior al pleno del Consell. La crevillentina ha admitido que "no hay una posición unánime" en el seno del Consell respecto a las medidas para abolir la prostitución, algo que "es evidente" por las discrepancias entre PSPV y Compromís. "Una ley seca solo servirá para esconder un problema con componentes sociales complejos". Así ha valorado Mas (Compromís las propuestas registradas en solitario y de forma urgente por el grupo socialista en las Cortes para modificar las leyes autonómicas de carreteras y espectáculos, prohibiendo su práctica en zonas de dominio público y su publicidad en establecimientos. "No hay una posición única, es evidente, y se sabe que no es un tema que se haya debatido en el Consell. Tampoco está en el acuerdo del Botànic, no forma parte del seminario de gobierno y no ha habido debate entre los departamentos (Igualdad y Justicia)", ha expuesto.