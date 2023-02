El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha indicado que “hay ilusión por el cambio ante la situación de urgencia que vive la Comunidad Valenciana”. Así lo ha señalado Mazón tras la reunión del Comité de dirección del PPCV en la que se ha abordado la creciente actividad del partido con actos de activación en las tres provincias. “Estamos en marcha para la actividad que merece esta tierra. La agenda del cambio y la movilización sigue, la ilusión crece y cada vez aumentan más las ganas de que el cambio sea una realidad con medidas concretas. Por eso la actividad del partido sigue siendo creciente en las tres provincias, con casi un centenar de actos y reuniones con colectivos previstas para esta semana”.

Mazón ha indicado que “estamos ante un reto ilusionante donde no nos vale con ganar sino que además hay que gobernar, ese es nuestro objetivo. Lo más importante son los derechos y posibilidades de la gente en la Comunidad Valenciana”.

Concentraciones

El presidente del PPCV ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la concentración contra la Ley del sí es sí. “El próximo sábado día 11, tras la anterior denegación y esperando que no nos la vuelvan a prohibir, realizaremos una concentración pública contra los efectos de la Ley. Tanto en Alicante como en Valencia, los cargos y militantes del PP se concentrarán como repulsa hacia una de las leyes más lamentables con respecto a la mujer que se han hecho en toda la etapa democrática”.

Mazón ha señalado que “hay indignación y bochorno generalizado ante los casi 50 abusadores y violadores que se han visto beneficiados en la Comunidad por una chapuza de indolencia que nos abochorna a todos. Una ley que no puede seguir viva un minuto más mientras otros evitan pronunciarse. Quienes no han tenido posibilidad de decir sí son las víctimas”.

El presidente popular ha indicado que “queremos que la gente indignada con esta situación acuda ante la Delegación del Gobierno en Valencia y en Alicante”. Sobre una posible modificación de la ley, Mazón ha recordado que “no es reversible, hay males que están hechos y no se pueden revertir el alivio de penas a violadores y abusadores sexuales”.

Catalá

Por su parte, la secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha afirmado que “el PP está muy fuerte y no paramos ni un día ni un solo minuto” y se ha referido a la actividad parlamentaria de esta semana. “Se va a centrar en cuestiones que nos preocupan mucho. En concreto, abordaremos en el pleno la situación hospitalaria con las listas de espera disparadas. También sobre el retorno de las subvenciones otorgadas de forma fraudulenta con algunas empresas gestionadas por el hermano de Puig. Queremos saber por qué a algunas se les audita la subvención y a otras no, y cuándo se le va a pedir el dinero recibido y cuestionado por un procedimiento judicial”.

“También preguntamos por las desaladoras y otras infraestructuras atractivas para el PSPV a efectos de financiación, la aplicación de la ley del sí es sí y sobre el centro de menores de Benimámet, que pedimos tenga otra ubicación tal y como se prometió a los vecinos”, ha continuado.

Caso Azud

Respecto a la comisión de investigación por el caso Azud, María José Catalá ha afirmado que “el PSPV debe dejar de buscar subterfugios legales a los que poderse acoger para no incluir la votación de la comisión de investigación de Azud en el orden del día del próximo pleno. Se quedan sin excusas. Estamos dispuestos a solicitar toda la documentación que haga falta y pedir la comparecencia de quien sea necesario pero el problema no es Compromís, es el PSOE que no hace más que buscar excusas.

Por su parte, Mazón ha señalado que “queremos que se den las explicaciones que correspondan, por quien corresponda, sabiendo que esto ya es el caso Puig. Hay relevantes miembros del PSPV que han contestado en sede judicial que hay una trama de facturas falsas durante muchos años y podían alcanzar hasta nuestros días. La propia campaña de Puig está en tela de juicio”.

Mazón ha concluido que “si no hay nada que ocultar no sabemos por qué no quieren la comisión de investigación cuando hay un mandato de las Cortes. Exigimos la asunción de responsabilidades y que se dejen de tanto oscurantismo y ocultismo”.