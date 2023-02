Disparate, esperpento, un circo o, peor aún, una chapuza. Son algunas de las palabras que, incluso desde las filas de Compromís, ya han comenzado a utilizar para definir el proceso de primarias en el que está inmersa la coalición en la provincia de Alicante. La guinda del pastel se ha puesto en la madrugada de este miércoles. A medianoche comenzaban las votaciones, que, a priori, se deben prolongar hasta el sábado a las 20 horas. Sin embargo, a los pocos minutos se encendían todas las alarmas. Aparecían María José Calabuig, de Joves PV; el portavoz de los valencianistas en la Diputación, Gerard Fullana; o la candidata de los Mollà en las primarias, Marina González, junto al resto de personas que se presentan, aunque no compiten por ser cabeza de lista. Ahora bien, ni rastro de la candidatura de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas.

Finalmente, a primeras horas de esta mañana se ha optado por anular todos los votos emitidos hasta las seis y media de la mañana para la lista de Alicante a las Cortes, aunque sí se mantienen los emitidos para el resto de primarias. En total, había registrados 142 de un censo que en la provincia alcanza los 13.172 inscritos. Directamente, han atribuido a un “error técnico” la ausencia de Aitana Mas en las listas, y se ha vuelto a remitir el enlace para que puedan volver a votar.

El equipo de la crevillentina ya está valorando qué pasos da a partir de este momento, aunque el riesgo de la impugnación del proceso ha estado planeando en las últimas horas. Sobre todo porque no es el primer “error técnico” que se produce. De hecho, hace unas días, ya detectaron que, cuando se elaboraron las listas, en la web aparecía Aitana Mas como cabeza de cartel y como integrante de la lista, cuando es la única candidata que sólo se presenta para ser la número uno.

La tensión está marcando el proceso de primarias de los valencianistas en la provincia desde el minuto cero. Mas, no en vano, en una entrevista publicada en este mismo periódico el domingo ya defendía que “las primarias no son un proceso para debilitarnos sino que deberían servir para reforzarnos, y sobre todo para movilizar a la militancia, pero para eso tendrían que enfocarse desde el punto de vista para el cual están pensadas”. Al respecto, ya dejaba claro que, si no gana, “obviamente tendré que tomar decisiones”, y añadí que “nunca seré un obstáculo ni para Compromís ni para todo aquello que representa”.