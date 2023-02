La actual síndica de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Mamen Peris, ha sido confirmada este miércoles como la candidata a presidir la Generalitat que la formación liberal presentará a las elecciones autonómicas, que se celebrarán a finales del próximo mes de mayo. La portavoz en el Parlamento autonómico ha sido la única candidata capaz de reunir los avales necesarios para ser la número uno. Por lo tanto, no será necesario que se realicen las votaciones internas que estaban previstas para la próxima semana, según han confirmado fuentes de la formación naranja. A la vez que asume el reto de encabezar la candidatura de Cs, Peris también se convierte en la nueva presidenta del comité autonómico del partido, un cargo que, hasta la fecha, estaba ocupando María Muñoz.

Confirmación

Con la confirmación de la candidatura de Peris ya se conocen los nombres de todos los cabeza de cartel en las autonómicas del 28M de las formaciones que cuentan con representación en las Cortes en la legislatura que está a punto de finalizar. El candidato del PSPV-PSOE será el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el del PP, Carlos Mazón, que concurrirá a los comicios por Alicante; el de Compromís, Joan Baldoví, ya que no tiene adversario en las primarias que la coalición valencianista está celebrando esta semana; el de Podemos, Héctor Illueca, a la espera de ver si se repite la confluencia de izquierda con Esquerra Unidad; y el de Vox, Carlos Flores Juberías. El nombramiento en la formación de ultraderecha ha generado mucha polémica en los últimos meses, ya que Flores Juberías fue condenado hace dos décadas por violencia machista.

Aunque la candidatura de Peris no es todavía oficial al 100%, sí que lo es de forma oficiosa, ya que es la única de las aspirantes de Cs que ha logrado los avales necesarios en las primarias. Las otras dos alternativas que se habían presentado en la formación naranja, encabezadas por José Manuel Baena y Hugo Maldonado, no han conseguido superar el corte, por lo que le han dejado el camino despejado a Peris. Ahora hay que esperar a las revisiones e impugnaciones, aunque todo apunta a que no va a cambiar el resultado en el proceso interno. El reto que tiene Peris por delante es el de superar la barrera del 5% de los votos, para que su formación siga estando presente en el Parlamento autonómico, algo que, dadas las circunstancias actuales, se ve prácticamente como una quimera.

Síndica en las Cortes

La ahora candidata a la Generalitat se convirtió en la síndica de Cs a mediados del pasado mes de enero, después de que, la hasta entonces portavoz, Ruth Merino, presentara la dimisión. Merino, precisamente, no ha tardado en encontrar un nuevo destino en el PP, donde fue presentada la pasada semana como integrante del equipo económico de la candidatura de Mazón. Ese mismo día, Peris fue recibida en el Palau por el presidente Puig, en un encuentro en el que, entre otras cuestiones, cerraron filas a favor de un pacto antitransfuguismo que ponga freno a los trasvases entre partidos.