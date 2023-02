El reto que le lanzó el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la convención municipalista que los populares celebraron en València el pasado fin de semana ha calado en el líder autonómico del partido, Carlos Mazón. La consigna del gallego es clara: hay que lograr en las elecciones las mayorías suficientes para no depender de Vox tras el 28M. Mazón hizo suyo este discurso el lunes y afirmó que a su formación no le «vale solo con ganar, también hay que gobernar». De hecho, si no se consiguiera este escenario tras el proceso electoral, el alicantino lo valoraría con un «suspenso».

Viento de cola En la comparecencia que protagonizó acompañado por la secretaria general del partido, María José Catalá, Mazón anunció que el PPCV va a celebrar más de un centenar de actos esta semana por toda la Comunidad Valenciana, lo que confirma la intención de pisar el acelerador y no dejar pasar el viento de cola que creen que se ha generado con la celebración de la convención municipalista. Entre estos actos se incluyen las concentraciones contra la conocida como ley del «solo sí es sí» que tendrán lugar el sábado en Alicante y València. Los populares quieren hacer bandera de este rechazo como un aliciente para seguir movilizando a su electorado, independientemente de las propuestas que se presentan en el Congreso para su modificación. Mazón: "La Comunidad Valenciana es prioritaria para el PP" Mazón también dejó entrever una posible dimisión si los populares no gobiernan la Comunidad después de las elecciones. «Cuando uno suspende, pues suspende», manifestó para añadir a a continuación: «Las decisiones personales, se tendrán que tomar cuando toquen». La comparecencia del alicantino tuvo lugar tras la reunión del comité de dirección del PPCV en la que se abordó la creciente actividad del partido con los actos que se van a llevar a cabo en la presente semana en las tres provincias. Con todo, Mazón sostiene que no va a vivir las elecciones como si se tratara de una cuestión personal, sino que cree que la presión se produce por la «situación de urgencia» por la que atraviesa la Comunidad, la cual achaca a la gestión del Consell que encabeza Ximo Puig. Sigue la presión sobre el PSPV con el caso Azud Mientras al Gobierno de Pedro Sánchez le presiona con la ley del «solo sí es sí», el PP intensifica su ofensiva sobre el PSPV con el caso Azud. En este sentido, ayer pidieron a los socialistas que dejen de buscar subterfugios legales para retrasar la activación de la comisión de investigación de este caso en las Cortes Valencianas. Al respecto, Carlos Mazón señaló que quieren «que se den las explicaciones que correspondan, por quien corresponda, sabiendo que esto ya es el caso Puig». Al respecto, el alicantino añadió que «hay miembros del PSPV que han contestado que hay una trama de facturas faldas de muchos años». «Estamos en marcha para la actividad que merece esta tierra. La agenda del cambio y la movilización sigue, la ilusión crece y cada vez aumentan más las ganas de que el cambio sea una realidad con medidas concretas. Por eso la actividad del partido sigue siendo creciente en las tres provincias, con casi un centenar de actos y reuniones con colectivos», añadió. Llamamiento Sobre la concentración del próximo sábado ante la Subdelegación del Gobierno en Alicante y la Delegación del Gobierno en València para mostrar el rechazo a la ley del «solo sí es sí», Mazón hizo un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a unas citas que contarán con la presencia de cargos populares, militantes y simpatizante y en las que se pedirá tanto la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a los que se responsabiliza de una de las leyes «más lamentables que se han hecho con respecto a la mujer». Uno de los argumentos que empleó Mazón para hacer su llamamiento a la ciudadanía fue que «casi cincuenta abusadores y violadores se han visto beneficiados en la Comunidad por una chapuza de indolencia que abochorna». En cuanto a la posible modificación de esta ley, el líder autonómico de los populares manifestó que «no es reversible» porque «hay males que están hechos y no se pueden revertir las penas». Inauguración de la Casa del Alumno en Alcoy Como muestra de su agitada agenda, tras su comparecencia en València, Carlos Mazón realizó una visita al campus de Alcoy de la UPV, en el que inauguró, en calidad de presidente de la Diputación, la Casa del Alumno. En este acto, el dirigente populares lamentó la falta de suelo industrial en Alcoy, lo que considera un lastre que dificulta el desarrollo del talento joven que emerge del campus universitario. «Cualquiera que tenga una visión estratégica de la provincia de Alicante y de nuestro territorio verá muy fácilmente el retraso y el peligro de estrangulamiento y ahogo de suelo industrial en Alcoy», manifestó.