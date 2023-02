La llegada de miembros de Ciudadanos al Partido Popular en los últimos meses ha sido una constante en todos los ámbitos, tanto en el provincial como en el autonómico y el nacional. Los fichajes de Francisco Sánchez, en Elda, y Ruth Merino, para formar parte del equipo económico de la candidatura de Carlos Mazón son la última prueba de ello. En el caso de la provincia, la integración de exmiembros de la formación naranja en las filas populares no está resultando sencilla y ya ha deparado tensiones internas en distintos municipios, como han sido los casos de la propia Elda o de Granja de Rocamora. La negociación de las listas en otros municipios, como en Sant Joan d’Alacant, tampoco está resultado sencilla. Pese a estas disputas, Mazón sigue abierto a la suma, con el propósito de seguir ganando fuerza en el centroderecha en su objetivo de desbancar al Botànic de la Generalitat.

Hoja de ruta

La hoja de ruta trazada por el líder autonómico del PP no descarta la incorporación de nuevos integrantes que en el actual mandato hayan formado parte de Cs. Desde el entorno popular, por ejemplo, no se esconde que están muy satisfechos con el desempeño que ha tenido estos años el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, formado por los dos partidos en cuestión. Esto sitúa en el radar de Mazón tanto a la vicepresidenta, Julia Parra, como al portavoz y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez. Con todo, como en los casos anteriores, desde el PP no se piensa mover un dedo de manera oficial mientras sigan formando parte del partido liberal.

En el Palacio Provincial es un secreto a voces la complicidad que existe entre Mazón y, sobre todo, Gutiérrez. Los problemas del también concejal en Xixona con su partido, Cs, han sido una constante en los últimos tiempos. Prueba de ello es que fue destituido de su cargo de coordinador provincial tras las discrepancias surgidas por la moción en Orihuela y llegó a ser suspendido cautelarmente de militancia. Gutiérrez no confirma ningún movimiento que vaya a realizar en los próximos meses pero sí que es cierto que no es esconde a la hora de afirmar que «sería muy positivo que el modelo de la Diputación se trasladara a la Generalitat».

Integración

Pese a que la integración de los nuevos miembros de Cs en el PP no está resultando tan plácida como se podía prever en un primer momento, en una época clave a nivel político, en la que se está en plena confección de las listas de cara a las próximas elecciones, la intención de Mazón es seguir abriendo las puertas del PP, como ha ido repitiendo en sus últimas comparecencias, en las que se ha referido a integrantes de otras formaciones pero, también, a personas de la sociedad civil que puedan aportar al proyecto.

Son muchos los sectores que afirman que lo que está haciendo el PP con Cs es una «opa» en toda regla, aprovechando la enorme debilidad que demuestra una formación naranja que lo tendrá muy difícil para superar la barrera del 5% de los votos que le permita seguir estando presente en las Cortes Valencianas. El mensaje que se lanzó en la Intermunicipal celebrada el pasado fin de semana en València al respecto fue inequívoco, con un llamamiento a «ensanchar» el partido.