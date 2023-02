Cuatro de los seis partidos con representación en las Cortes Valencianas están dispuestos a modificar la Ley Electoral y rebajar el listón de entrada del 5% al 3%. Todos ellos suman 65 votos, pero ninguna formación quiere dar el paso de ir a tocar a la puerta de uno de los seis diputados del grupo de no adscritos. Formado por cinco ex de Ciudadanos y una ex de Vox, uno de ellos es necesario para decantar la balanza a favor de una reivindicación del Botànic que lleva encima de la mesa desde tiempos inmemorables.

La síndica de Ciudadanos, Mamen Peris, ha recuperado ahora el debate tras la reunión que mantuvo con el presidente Ximo Puig, pero es el refundado partido naranja el que ahora se cierra a sumar a uno de sus antiguos miembros a la propuesta. Mamen Peris (Cs) abre la puerta a negociar para bajar la barrera electoral Bajo la máxima de que no se negocia con trásfugas, la formación manda un mensaje de que está dispuesto a recuperar su posicionamiento de 2015 y participar en la necesaria mayoría cualificada que precisa una reforma de este calado. Peris calificó ayer la barrera del 5% de «injusta» y atacó a Carlos Mazón por su negativa. «Es un líder frágil y está nervioso», aseguró, respondiendo de esta manera al jefe de filas del PP, quien horas antes había expresado en Madrid su oposición a cambiar las reglas del juego al final del partido. La negativa del PP coincide con la de Vox. Ayer el candidato a la presidencia, Carlos Flores, la tachó de «maniobras preocupantes» que van contra disposiciones europeas. En concreto, el catedrático de Derecho hizo referencia a la norma que impide cambiar leyes electorales el mismo año en el que están convocadas las urnas. Por otra parte, Ciudadanos ha incluido también su propuesta de apostar por la creación de un mailing único que ahorre gastos a los votantes, según recordó Peris, en declaraciones en los pasillos de las Cortes Valencianas. El Botànic acelera con dos de sus leyes estrella y aplaza el pulso abolicionista Un sí insuficiente Desde el otro lado, PSPV, Compromís y Unides Podem mantienen su postura a favor de apoyar la iniciativa, pero su sí parece insuficiente para que el cambio pueda ser realidad. A pesar de que los morados pudieran ser el partido más beneficiado a priori con la medida, lo cierto es que nadie ha movido ficha oficialmente. Mientras desde Presidencia se niega que se hayan iniciado negociaciones para buscar el voto que falta y alegan que depende de las Cortes, los socialistas por boca de su vicesecretaria general, Ana Domínguez, respondían con el mismo argumento. «Nosotros no estamos en negociaciones», aseguró, lo que no quita para que el partido esté abierto a respaldar la propuesta. Por parte de Compromís fue el diputado Josep Nadal el que se manifestó en similares términos. «Históricamente hemos estado a favor», comentó, «porque estamos en una sociedad multipartidista». «La barrera del 5% es antidemocrática», añadió. Dicho esto, ambos dejaron la puerta abierta a apurar plazos para que entrara en el último pleno de la legislatura que aún no tiene fecha. De acuerdo con las normas de funcionamiento de las Cortes Valencianas, el margen que tienen es la Junta de Síndics, donde se establece el orden de la sesión plenaria y esta reunión se produce habitualmente una semana antes del pleno. Así que margen hay; pero la actitud expresada por las formaciones del Botànic va en la dirección contraria. Encuesta: La mayoría de los españoles apoyan el impuesto a la banca y la limitación de los alquileres Las declaraciones dejan la propuesta bastante tocada y con pocas probabilidades de salir, pero matemáticamente es posible todavía. Tanto por tiempos como por votos, se puede cambiar un listón que marca la entrada en el Parlamento en los 150.000 votos. En el cruce de posicionamientos que se volvió a vivir ayer en la sede de la Cámara autonómica, Ciudadanos y Compromís remarcaron esta cifra. El retrovisor de las encuestas El próximo 28 de mayo están llamados a votar más de tres millones de ciudadanos y las últimas encuestas sitúan a Unides Podem en el límite del 5%. Algunas dan por seguro una entrada apurada y otras la dejan fuera. Peor es el punto de partida de Ciudadanos, cuyas previsiones están por debajo de ese listón. Cómo quede conformado el arco parlamentario finalmente cambiaría mucho si la ley electoral valenciana diera por bueno el 3%, que es una cifra que ya recogen la mayoría de los parlamentos autonómicos. Desde los partidos del Botànic, visto lo visto, se considera que la propuesta de Mamen Peris respondía más a un intento por ganar visibilidad que por hacer efectivo un cambio que se ha topado con la negativa de la derecha desde el principio de la legislatura.