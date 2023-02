Este viernes iba a ser un viernes brillante para el Consell. Encima de la mesa, estaban temas tan importantes como el recurso sobre el trasvase Tajo-Segura, el decreto ley de vivienda e inversiones millonarias en obras de saneamiento para la comarca. Además, el presidente, Ximo Puig, había desarrollado una agenda variada y completa en un territorio al que le ha dedicado horas y mimo.

Pero mucho de toda esa gestión a la que se aferra el Botànic se fue por el desagüe cuando llegó al Palacio del Marqués de Rafal en Orihuela y se toparon con una manifestación de bomberos, un colectivo combativo en sus demandas. Así que los miembros del Consell tuvieron que dar la vuelta y entrar por la puertas de atrás, evitando los pitidos y la lógica tensión ante unos manifestantes.

La atención mediática pronto se centró en los bomberos y en el despliegue policial. Entre los tiras y afloja, el pleno terminaba y el jefe del Ejecutivo valenciano tuvo que vivir sus momentos más incómodos: recorrer la plaza de Ramón Sijé para ir desde el Palacio hasta el Archivo. Esta vez no había acceso alternativo. Los manifestantes lanzaron algunos huevos y el president, con sonrisa tensionada, tuvo que cubrirse con un paraguas.

Intencionadamente o no, los bomberos que conforman la Plataforma del SPEIS de la Comunidad Valenciana lograron así su boicot al jefe del Gobierno valenciano en un territorio estratégico para todas las formaciones del Botànic, especialmente, la socialista. Los esfuerzos por atraer simpatías en la Vega Baja son sobradamente conocidos y, sobre todo, a partir de la DANA, Ximo Puig en persona se ha encargado de redoblar presencia y propuestas en un feudo netamente popular.

Solo la vicepresidenta primera, Aitana Mas, se acercó a hablar con los manifestantes e intercambiar opiniones y demandas, según confirmó la portavoz en rueda de prensa. Los bomberos querían parar la aprobación del decreto de creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) sin éxito alguno y lo que sorprende es que ya tenían pactada una reunión con la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, para hablar del asunto.

Así que tanto el comunicado previo de los bomberos, pertenecientes a los consorcios (diputaciones provinciales), y el hecho de que la UVE está dirigida a abordar la estructura de los agentes forestales hizo que los anuncios del Consell tuvieran que competir con la puerta trasera, las pancartas y el paraguas protector.

Ningún miembro del Consell quiso hablar de complot o conceptos similares. Todos a los que se les preguntó apelaron al derecho democrático, pero lo cierto es que la oportunidad y el lugar ocasionaron un agujero en un día donde, de nuevo, el Botànic hacía gestos y llevaba hechos en defensa del agua de la provincia de Alicante.

En ese río revuelto en el que se convirtió la mañana, el PP salió a no dejar que las brasas se enfriaran y la coordinadora del Partido Popular de la provincia de Alicante para la Vega Baja, María Gómez, en su visita a Orihuela, criticó el talante «poco dialogante» de Ximo Puig. En definitiva, no fue un gran incendio, como dirían los expertos, pero a buen seguro que la jornada en Orihuela no salió como la tenía planificada el Botànic.