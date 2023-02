De sobra es conocido que el líder autonómico del PP, Carlos Mazón, es un corredor de fondo. El dirigente popular lleva ya muchos kilómetros a la espalda en su particular carrera por alcanzar la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Como buen atleta, también es consciente de que, tras el esfuerzo realizado, la parte final del recorrido, las semanas que nos separan del 28M, serán clave para definir su posición en la meta. Por eso llega el momento de echar el resto, en una hoja de ruta que pivota en torno a unos ejes que están muy marcados: apurar el mandato en la Diputación de Alicante, presentarse a las autonómicas por la circunscripción alicantina y repetir en la lista del PP local que encabezará el alcalde, Luis Barcala, por lo que pueda pasar tras el 28 de mayo.

Aunque en círculos políticos se lleva tiempo especulando sobre si Mazón podría optar por dejar de ser presidente de la Diputación antes de tiempo para centrar todos sus esfuerzos en la campaña electoral, esta posibilidad se descarta por completo desde las filas populares, conscientes de que la institución provincial es el mejor altavoz para difundir mensajes y ejercer de contrapoder al Consell, al tratarse de la institución más importante que controlan. Esta, de hecho, ha sido una de las constantes en el mandato que apura sus fechas, en el que los enfrentamientos institucionales entre la Diputación y la Generalitat han sido continuos, alcanzando su punto álgido con la polémica sobre el Fondo de Cooperación.

Ayudas

En los meses que le quedan al frente del Palacio Provincial, Mazón apuesta por potenciar las medidas económicas y sociales, sobre todo sanitarias, que cada vez cuentan con más peso en los diferentes discursos e intervenciones ante los medios que protagoniza prácticamente a diario. Una de sus prioridades será la de seguir ayudando a los sectores más afectados por la pandemia, las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, la crisis energética y el alza inflacionista. El líder popular afrontará la recta final de su mandato con la mayor inversión extra en la Diputación, con unas subvenciones que se focalizarán, principalmente, en la ayuda a los autónomos, las pymes y los colectivos más vulnerables. Para ello, la institución provincial cuenta con un presupuesto de 284 millones, a los que suma 161 en fondos extraordinarios.

Mazón también seguirá haciendo bandera en los próximos meses de los intereses de la provincia, bajo el argumento de que defender a Alicante supone también buscar lo mejor para la Comunidad Valenciana, a la vez que es una estrategia con la que captar más votos. Sus caballos de batalla en la provincia, actualmente, cuentan con dos elementos principales: el recorte del trasvase Tajo-Segura y su oposición a la tasa turística. En lo referente a los recursos hídricos, ha anunciado la presentación de nuevos recursos, en una causa en la que ha venido señalando en los últimos meses como principales responsables tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al autonómico, Ximo Puig. En cuanto a la tasa turística, ya ha dado a conocer que su intención es derogarla, en caso de triunfo popular el 28M, a la vez que seguirá mostrándose cercano a un sector clave para la provincia en las semanas que quedan para las elecciones.

Mazón ya ha hecho pública su intención de concurrir a las autonómicas como cabeza de lista por Alicante, lo que le convertiría en el primer presidente que se presente por la provincia. No será la única lista en la que forme parte, ya que la intención es que también esté presente en la que liderará Barcala en las municipales. Desde el PP se señala que se trata de una cuestión más simbólica que otra cosa, una muestra de dar apoyo a los que también han sido sus compañeros los últimos años. Otros lo interpretan como un plan B que pretende asegurarse. Es decir, si no vence a Puig, tendría abierta, en función de lo que deparen las urnas, la opción de seguir siendo presidente de la Diputación y no perder el altavoz que ofrece la institución. Para ello debería ser concejal, de ahí su presencia en la lista local.

Actos

En cuanto a su candidatura a la Generalitat, la apuesta de Mazón será la de seguir recorriendo la Comunidad, protagonizando una agenda repartida por las tres provincias, con días en los que llega a protagonizar tres o cuatro actos, entre los del partido y los propios de su responsabilidad como presidente de la Diputación. Esto, de hecho, es sobre lo que más le acusa la oposición: desatender sus obligaciones en la institución. Más conocido en Alicante, el dirigente trabaja para mejorar sus índices de popularidad en Valencia y Castellón, consciente de que todas las encuestas señalan que el resultado de las elecciones será muy ajustado y que el grado de conocimiento, precisamente, no es su ventaja frente a Puig.

El líder popular se afana por mostrarse cercano y dar a conocer, de primera mano, su programa, del que ya ha anunciado muchos de sus puntos fuertes: desde la supresión de impuestos a la construcción de 10.000 VPO que ponga freno a la emergencia habitacional, pasando por la lucha contra lo que define como «colapso» de la sanidad pública, la educación gratuita de 0 a 3 años o la reducción a la mitad del número de asesores con los que cuenta la Generalitat, que tendría un máximo de diez consellerias. «Estamos movilizados e ilusionados», aseguran desde el equipo de un Mazón que tratará de darlo todo para llegar primero a la meta.