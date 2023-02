El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat y diputado en el Congreso, Joan Baldoví, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que ha anunciado que su primera medida al frente del Consell, en caso de que acabara siendo presidente tras las elecciones del próximo 28 de mayo, sería telefonear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y exigirle una reunión monográfica sobre la financiación, la deuda histórica valenciana y las inversiones no ejecutadas.

"En esa reunión, como presidente de todos los valencianos que no forma parte de su partido, le transmitiré punto por punto todas las reivindicaciones justas de nuestro pueblo. Creemos que el diálogo es importante, pero no somos ilusos, sabemos que el diálogo no siempre tiene resultado. Por eso la segunda decisión, será la de reactivar la vía judicial para reclamar ante los tribunales aquello que es justo: la reforma inmediata del sistema de financiación caducada, la resolución de la deuda histórica y la ejecución de las inversiones que se ponen en los presupuestos", ha añadido Baldoví.

Equipo jurídico

Para ese menester el candidato de Compromís ha anunciado que se crearía un equipo jurídico del más alto nivel entre la Abogacía de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu y los mejores expertos de las universidades públicas valencianas. Un equipo de trabajo que tendrá el encargo de explorar de forma permanente todas y cada una de las vías para reclamar judicialmente aquello que se niega por la vía del diálogo.

"El diálogo siempre es la vía principal. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras ignoran nuestras reivindicaciones. En las últimas semanas he insistido que una de las cosas que he echado de menos en los últimos años en la Generalitat es que sea más firme y contundente en la defensa de los intereses valencianos. Esta es una propuesta que ponemos sobre la mesa. Esta será mi primera decisión si resulto elegido presidente de la Generalitat. Es una de las ventajas de no tener jefes en Madrid, que no tenemos miedo de reclamar aquello que es justo y lo haremos por tierra, mar y aire".

Desde Compromís no se desiste en poner encima de la mesa que el gran problema de los valencianos es el trato injusto que reciben por parte del Gobierno central y la falta de financiación por un sistema caducado desde 2014. Una deuda histórica creada por esa infrafinanciación, que, según algunos cálculos, ya superaría los 40.000 millones de euros. Y por una carencia de inversiones del Estado, que si bien han mejorado últimamente en cuanto a la previsión en los Presupuestos, después buena parte de esas inversiones no se ejecutan.

Según Baldoví: "Miremos donde miremos sufrimos los efectos de este maltrato. Si miramos a la sanidad, el Gobierno central nos debe más de 800 millones de euros por atención a los desplazados. Si miramos la dependencia, el Gobierno central nos debe más de 1.500 millones desde 2015. Y así podríamos seguir con un largo etcétera de agravios".

Esfuerzo

Como consecuencia de este problema, Compromís señala que desde 2015 la Generalitat ha hecho un gran esfuerzo para situarse en la media de gasto en servicios públicos. "El problema es que el Estado nos financia prestándonos nuestro propio dinero para pagar los gastos del día a día. Y encima, tenemos que pagar intereses. Nos endeudamos para gasto corriente pero no tenemos el pulmón y el músculo financiero suficiente para afrontar las grandes inversiones que necesita nuestra tierra", apostilla el candidato a la Generalitat de la coalición.

"Por todo esto mis primeras decisiones si resulto elegido presidente de la Generalitat irán en la línea de resolver el gran problema que tenemos los valencianos, que es ese trato injusto", ha concluido Baldoví.