El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que el organismo provincial destina "más del triple" a los municipios alicantinos que el Consell a través del Fondo de Cooperación, "con una deferencia con los pueblos pequeños que la Generalitat no tiene". "La Generalitat quiere obligarnos a hacer como ellos y que destinemos 13,7 millones de euros. Pero en vez de 13,7, nosotros ponemos 42 millones de euros", ha criticado Mazón, quien ha sostenido que el Fondo de Cooperación se destina "desde la imposición de un despacho en València". Así, ha afirmado que "cada uno puede pensar cuál es la mejor opción" sobre "dos modelos completamente distintos".

El presidente de la institución provincial se ha explicado así después de que el Consell anunciara este pasado fin de semana que ha inyectado 40 millones de euros del Fondo de Cooperación Municipal a las 542 municipios y siete entidades locales menores de la Comunidad. El Consell anunció el domingo que este lunes se activaría el pago, de forma que el dinero empezará a llegar en las próximas semanas a los ayuntamientos, que podrán destinarlo a aquello que consideren más necesario, ya que se trata de unos recursos incondicionados.

“El Fondo de Cooperación Municipal, puesto en marcha en 2017, cumple varios objetivos. El primero es garantizar un sistema de financiación justo, equitativo y equilibrado a los ayuntamientos de nuestra Comunidad. Y el segundo es intentar garantizar que los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos en el ámbito local sean de calidad”, explicó el director general de Administración Local, Toni Such. “Desde el Consell queremos agradecer la colaboración incondicional, desde el primer momento, de la Diputación de Valencia y de Castellón, que cooperan duplicando estos recursos. Pero también hay que lamentar que la Diputación de Alicante no quiera cooperar y pretenda perjudicar que estos fondos lleguen de forma normalizada a los ayuntamientos”, señaló Such.

Recurso

A comienzos de año, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso presentado por la Generalitat, tras el auto de principios del pasado mes de diciembre en el que dejó en suspenso el proyecto de inversión del Ejecutivo que preside Ximo Puig. De esta manera, la institución provincial eludió la obligatoriedad de tener que destinar 13,4 millones de su presupuesto de este 2023 al fondo, tal y como marcaba la ley. El nuevo auto del TSJ, en este sentido, recoge algunos de los principales argumentos en los que, desde el principio, la Diputación, con su presidente, Mazón, a la cabeza han fundamentado su rechazo al plan inversor del Consell.

En concreto, en este nuevo auto en el que la sala tumba el recurso del Gobierno autonómico, lo que se sostiene es que «los intereses en liza no son los de los municipios, extraños y ajenos al recurso por cuanto ninguno de ellos interviene en el procedimiento y ningún dato existe sobre una supuesta discriminación o deficiente gestión que se pretenda corregir». Los magistrados, en esta línea, puntualizan que «lo que está en juego es el legítimo interés en preservar la autonomía de la Diputación en gestionar sus recursos dentro del marco legal que le confiere unas determinadas atribuciones que, a través del recurso entablado por el ente local -la Diputación- se pretenden preservar, defender y amparar».